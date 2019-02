La Diputació reconeix el treball de l´agència AVIVA de Silla en el foment del valencià

L'agència AVIVA de foment del valencià de l'Ajuntament de Silla ha rebut el 'Reconeixement de la Cultura 2019', atorgat per l'àrea de Cultura de la Diputació de València, a proposta de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació, que ha volgut premiar el treball de la campanya 'Valencià per la igualtat'. Estos guardons servixen per a reconèixer el treball dels ajuntaments i la col·laboració amb els diferents serveis que integren l'àrea de Cultura.

Immaculada Cerdà Sanchis, cap de la Unitat de Normalització Lingüística, ha sigut l'encarregada de lliurar el premi al Centre Cultural Carmen Valero, on ha destacar la pertinença del guardó per «la qualitat de la campanya, la difusió en 45 ajuntaments, la col·laboració amb la Diputació de València i el reconeixement explícit a la tasca dels ajuntaments, la institució més ben valorada per la ciutadania quant a l'ús del valencià».

La tècnica de l'Agència AVIVA de forment del valencià, Empar Minguet, impulsora de la campanya, ha agraït a la Diputació de València i en especial a la Unitat de Normalització Lingüística «la col·laboració i el suport a les campanyes i a la formació del personal que treballa en els ajuntaments per a implantar un llenguatge administratiu planer i inclusiu».