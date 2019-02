Torrent acull la inauguració del festival de cinema educatiu MICe

La ciutat de Torrent es vist de gala per a celebrar la inauguració de la setena Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICe); un festival de cinema en què es projecten treballs audiovisuals elaborats per estudiants de tot el món. L'Auditori es convertix en l'escenari per a acollir esta iniciativa, que donarà el tret d'eixida demà dia 7 i que acabarà el 23 de febrer. En el festival competiran un total de 381 pel·lícules en diferents seccions, de les quals n'hi ha 212 que són valencianes.

La mostra tindrà dos inauguracions, una de matí a les 10 h, en la qual participaran més de 500 escolars de Torrent al ritme del tabalet i dolçaina així com d'una batucada, i una de vesprada, a les 18.30 h, "que serà el punt màxim del festival i que comptarà amb una 'passarel·la rosa', a favor de la inclusió i la igualtat", ha assenyalat Josep Arbiol, director de la MICe. Al llarg de la vesprada desfilaran personatges importants del món del cinema com ara Rafael Portelas, vicepresident de l'Acadèmia del Cinema Espanyol; Abril Zamora, actriu i directora; o Manuel Martín Cuenca, director, entre altres. També hi assistirà l'actriu i cantant alemanya Hanna Schygulla, que és una de les homenatjades d'enguany.

Per a esta edició, la mostra presenta una imatge moderna i original, dissenyada per la firma de Francis Montesinos. La regidora d'Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez, ha volgut destacar que "és un honor per a la ciutat de Torrent acollir l'acte de inauguració d'un festival de la qualitat i de la implicació en el cinema educatiu com és la MICe". En este sentit, Arbiol ha agraït a la ciutat el compromís i la implicació i ha destacat la importància de "poder disposar d'un auditori tan impressionant i que té la capacitat necessària per a celebrar un acte inaugural de tal magnitud".

La MICe és una mostra de cinema educatiu d'àmbit internacional per a xiquetes, xiquets, joves, professorat i públic en general, amb pel·lícules realitzades per alumnes dins d'entorns d'aprenentatge. Naix per la preocupació sobre l'educació en un moment en que l'obtenció del coneixement es realitza mitjançant experiències intervingudes i dirigides amb una innegable influència dels mitjans de comunicació i les tecnologies.

Així, la MICe és una iniciativa que fusiona el món educatiu amb l'audiovisual, i presenta diferents seccions com ara Animació Internacional Professional (26 pel·lícules, 3 valencianes), Ficció Internacional Professional (16 pel·lícules), Secció Universitària, (22 pel·lícules, 1 valenciana), Seccions Escolars Internacionals (39 pel·lícules), Secció MICE Estatal Escolar (90 pel·lícules, 40 valencianes), Secció MICE València Escolar (168 pel·lícules valencianes).

El jurat està format per membres de diferents centres educatius com el Col·legi La Purísima de València, l'IES Tierno Galván Montcada, CEIP Paluzié Catarroja, IES Conselleria València, CEIP Serreria València, CRA Benavites Quart de Valls, a més de centres d'Alemanya, Finlàndia, Canadà, Turquia, Itàlia, Israel i Palestina.

La proposta, a la qual ja s'han apuntat 25.000 escolars, encara que des de l'organització s'espera arribar als 40.000 participants, es completa la pròxima setmana amb tallers i activitats en les escoles. Alguns dels tallers tractaran l'art dels grafits, de book trailers, laboratori Insonor o taller de drons, entre altres. Una altra activitat destacada és la masterclass de la sèrie Jocs de Trons, que tindrà lloc a Gandia, València, Benifaió i Port de Sagunt.