Botifarra ofereix "La veu de la memòria" en Torrent

El carisma i la personalitat de Pep Gimeno "Botifarra" ompliren anit la sala cívica de l'Antic Mercat, en la segona sessió del festival Arrels de música i tradició, que arriba per segona vegada a Torrent. Acompanyat per Abel Garcia i Eduard Navarro, el trio oferí "La veu de la memòria" als prop de 400 assistents que van omplir la sala, un concert basat en la música tradicional valenciana amb l'aportació particular dels arranjaments de la dolçaina, la percussió tradicional i instruments com la viola de roda i la baglama, un instrument de corda típic de l'Orient.

La segona edició del festival Arrels a Torrent començà dilluns amb el concert didàctic per a escolars "Descobrim la música tradicional", a l'Auditori a càrrec del duo Ars Horo, format per Eduard Navarro i Abel Garcia. També dilluns a la vesprada el centre de majors de Santa Elena acollí el concert social "Recordem la tradició". La programació de dilluns continuà en el Museu Comarcal de l'Horta Sud amb una conferència a càrrec del musicòleg Josep Vicent Frechina sobre l'eix temàtic del festival i el paper de la música en les relacions interculturals. Així, Frechina presentà el debat que hi ha sobre l'existència d'un substrat cultural comú a la Mediterrània i el traslladà especialment a la música.

Dimarts el festival es traslladà a l'Antic Mercat de la mà de l'espectacle Villanesche alla Napolitana a càrrec de Carles Magraner, de Capella de Ministrers; i el tenor Pino de Vittorio, la soprano Elia Casanova i Robert Cases. La sala s'omplí per a gaudir d'una àmplia i vibrant mostra de música amb arrels napolitanes.

També en l'Antic Mercat, el festival continua este dijous amb l'espectacle de música tradicional andausina Chaabi, a càrrec de l'Ensemble Femení Andalusi, una formació musical integrada per dones. Han dut a terme una labor d'investigació de la música andalusina sota la supervisió i seguint els ensenyaments de l'escola tradicional, i han rescatat, d'una banda, composicions, estructures i sons arcaics, per a actualitzar-los i adaptar-los als temps actuals. La formació intenta conservar i renovar la música andalusina en general, i la de la dona musulmana en particular i contribuïx a més a l'enriquiment d'este repertori, històricament masculí, amb l'aportació de la sensibilitat femenina.

Este divendres, "El triangle de la vida" posarà la cirereta al festival Arrels en l'Auditori. La formació Capella de Ministrers oferix este espectacle a partir de les 20.30 hores, per a posar en comú la música tradicional de tres grans cultures mediterrànies com la de Nàpols, la de València i la de Tetuan. El programa de Capella de Ministrers proposa una celebració de la interculturalitat des de la música tradicional. Per a este espectacle, les entrades es poden adquirir en l'Auditori (www.auditoritorrent.com).