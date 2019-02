La Rajoleria de Paiporta reb el premi a la Cultura 2019

El diputat de Cultura, Xavier Rius, va lliurar el 'Reconeixement de la Cultura 2019' al Museu de la Rajoleria de Paiporta, a proposta del Museu Valencià d'Etnologia, depenent de l'àrea de Cultura. L'acte va comptar amb la presència del director del Museu Valencià d'Etnologia, Francesc Tamarit, així com d'alguns dels treballadors i treballadores de les diferents àrees del museu. Durant el lliurament del guardó, dissenyat per l'escultor valencià Artur Heras, els veïns i veïnes de Paiporta van poder gaudir de l'actuació musical del grup Borriana Big Band.

El mateix Museu de la Rajoleria va acollir aquesta gala, en la qual l'alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, va ser l'encarregada d'arreplegar el premi i mostrar el seu agraïment a l'àrea de Cultura i al Museu Valencià d'Etnologia per reconéixer el treball de la corporació municipal i els tècnics i les tècniques amb el Museu de la Rajoleria. En paraules de Martín, "els museus etnològics han passat, amb aquesta nova administració, a convertir-se en entitats dinàmiques i actives que vertebren la cultura d'aquest país, que expliquen la història dels pobles, les seues arrels i els trets identificatius de cada lloc".

Per la seua banda, el diputat de Cultura, Xavier Rius, va afirmar que "s'estan fent moltes coses i molt interessants des de l'Ajuntament de Paiporta, la seua àrea de Cultura i el Museu de la Rajoleria i, per això, hem volgut reconéixer i posar en valor tot aquest treball".



Dinamitzador social i cultural



El Museu de la Rajoleria de Paiporta és membre de l'Etnoxarxa, un projecte de cooperació i col·laboració dels museus etnològics de la província de València, liderat pel Museu Valencià d'Etnologia, que abasta activitats de cooperació econòmica, formació i assessorament.

Instal·lat a l'antiga fàbrica de rajoles i teules de Bauset, el Museu de la Rajoleria de Paiporta, que acaba de fer 18 anys, s'ha transformat en un important referent cultural. A més de ser un exemple de recuperació i posada en valor d'un edifici significatiu del passat industrial de la localitat, el museu ha desenvolupat una intensa tasca de recuperació i difusió del patrimoni etnològic a través múltiples activitats, més enllà del fet expositiu. Però, a més, ha portat a terme una política constant de foment de la participació d'associacions i col·lectius locals en la vida del museu, fent que paiportins i paiportines el senten com una institució propera i pròpia. En definitiva el Museu de la Rajoleria és un exemple de com un museu local, amb la professionalitat del seu personal i el suport de les institucions, es pot transformar en dinamitzador social i cultural de la seua comunitat.



Castelló de la Ribera i Titaigües, els pròxims guardonats



Els ajuntaments de Castelló de la Ribera i Titaigües rebran els seus 'Reconeixements de la Cultura 2019' en els pròxims dies. A proposta del SARC, l'àrea de Cultura vol premiar el compromís de l'Ajuntament de Castelló de la Ribera amb les activitats del seu catàleg, així com la participació del mateix en les diverses convocatòries i subvencions d'aquest servei. L'acte tindrà lloc el pròxim divendres 8 de febrer, a les 19.00 hores, a l'Ajuntament i a l'Auditori Rex, i comptarà amb l'actuació de la Cercavila de Gegants i Cabuts, així com del grup Ingràvid Sax Quartet. A més del diputat de Cultura, Xavier Rius, assistiran la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, i el diputat de Medi Ambient, Josep Bort.

Per la seua banda, el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat ha decidit premiar la col·laboració de l'Ajuntament de Titaigües en la creació del projecte museístic 'La Casa de las Luces' com a Centre de Difusió Cultural associat al MuVIM i centrat en la figura del titaigüenc Simón de Rojas Clemente. La gala de lliurament es durà a terme el pròxim dissabte 9 de febrer, a les 12.00 hores, al Teatre Municipal de Titaigües i comptarà amb la presència del diputat de Cultura i el director del MuVIM, Rafael Company, així com amb l'actuació de la Borriana Big Band.