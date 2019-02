València s´obri pas a la Berlinale

El Festival Internacional de Cinema de Berlín (Berlinale) acull una vintena de projectes cinematogràfics de la Comunitat Valenciana que busquen inversors o compradors en el mercat del certamen, com el llargmetratge Staff Only o el curt Leyendas doradas.

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) promou així la participació de professionals, empreses i produccions de l'audiovisual valencià dins de les activitats oficials i paral·leles de la Berlinale 2019, que se celebra fins diumenge que ve 17 de febrer. En aquesta edició, l'IVC disposa per primera vegada d'un espai propi en la zona «Cinema from Spain», dins de l'estand de l'ICEX en l'European Film Market.

A aquest fi també s'ha editat una guia en anglés destinada a inversors i compradors internacionals en la qual figuren les produccions valencianes presents en el mercat del certamen. La majoria han comptat amb les ajudes al desenvolupament o la producció que convoca anualment Cultura. Dels vint projectes cinematogràfics que busquen finançament, distribució o exhibició en l'European Film Market de Berlín, un total d'11 estan en fase de desenvolupament de producció i nou es van finalitzar o van estrenar en 2018.

Curts i llargmetratges

Dins de les pel·lícules amb participació valenciana que podran veure's en la Berlinale figuren el llargmetratge Staff Only i el curtmetratge Leyendas doradas. El primer està dirigit per la cineasta catalana Neus Ballús i coproduït per l'empresa valenciana Turanga Films.

Rodada al Senegal, Staff Only és la història d'una adolescent que es donar de les desigualtats del món actual en un viatge familiar al país africà. Amb ajudes a la producció de l'IVC, s'estrena aquest diumenge, 10 de febrer, en la secció de Panorama.

Per la seua banda, Leyendas doradas està dirigit pel cineasta il·licità Chema García Ibarra i el director basc Ion de Sosa. Aquest curt porta a la pantalla un retrat d'un dia d'estiu en una piscina municipal, encara que amb tocs fantàstics. S'estrena l'11 de febrer en la Secció Oficial de Curtmetratges, en la qual han sigut seleccionades 23 produccions de 17 països.