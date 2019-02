Fussar i escarbar

Estant en casa d'un parent, sent que la filla, en la vintena llarga, diu a la seua xiqueta, de quatre anys, més o manco, marmolant-li: «Ja està bé, només fas que fussar en el plat sense menjar». I diu a son pare: «Dona-li-ho tu, a vore si traus més trellat que jo». El meu parent, com correspon a un avi actualitzat del segle xxi (i finals del xx), es posa a donar-li el dinar a la neteta amb dolçor i bones maneres. Ja se sap que una de les tasques centrals de la majoria de *uelos i *ueles és, a hores d'ara, cuidar, acompanyar els netets i les netetes i jugar amb ells i elles. Però deixant de banda eixes obligacions de l'ascendència de segon grau, el que em va cridar l'atenció és l'ús que la mare de la criatura va fer de «fussar», verb que pensava que estava en retrocés, però pel que es veu, no. L'usa, amb tota naturalitat, una xica de vint-i-tants anys, i el comprén una menudeta de quatre o cinc, que es posà tota tufada en sentir-lo.