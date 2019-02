Algoritmes contra l´escletxa a la ciència

Carmen Botella, Silvia Rueda, Emilia López-Iñesta i Paula Marzal, investigadores de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV) i de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València, han publicat un article que descriu com un programa implantat pel centre des del 2011 per reduir la bretxa de gènere en les carreres STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) ha contribuït en part a augmentar la proporció de dones matriculades.

En un article publicat en la revista Entropy, les investigadores constaten que l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València (ETSE-UV) se situa percentualment més de dos punts per damunt de la mitjana estatal en aquesta àrea. Així, en el curs 2010-2011 el percentatge de dones en carreres STEM al centre valencià (13,55%) estava molt proper a la mitjana espanyola (13,36%). Un any després, l'ETSE va millorar notablement les seues xifres i va arribar fins al 15,28%, per un 13,33% en el conjunt de l'Estat, mentre que, en les últimes dades registrades, del curs 2016-2017, la diferència entre la Universitat i la resta d'Espanya arribava fins als dos punts i mig (14,55%, enfront del 12,06%).

Les autores asseguren que actualment el camp de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) és un dels més dinàmics i amb més poder transformador en la societat. Tot i això, el percentatge de dones que es formen en aquest sector continua disminuint en el conjunt de l'estat. També augmenta el nombre de dones que abandonen la seua carrera professional.

Estos fets estarien propiciats per diversos factors, com l'absència de mentors durant les seues carreres, el desconeixement de referents femenins dins del camp, la dificultat per conciliar la vida laboral i la personal, o la manca de suport per part de les institucions. En l'article han participat Carmen Botella, professora del Departament d'Informàtica i advisor del grup d'afinitat de la IEEE Women in Engineering de l'ETSE-UV; Silvia Rueda directora del Departament d'Informàtica i integrant de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues; Emilia López-Iñesta, professora del Departament de Didàctica de la Matemàtica, ambaixadora Scientix i mentora en StemTalentGirl; i Paula Marzal, professora del Departament d'Enginyeria Química i directora de l'ETSE-UV.

Des de 2011, l'ETSE-UV combat aquesta problemàtica a través d'un programa que persegueix reduir la bretxa de gènere en el sector de les TIC. Amb aquest fi, es realitzen trobades amb els centres d'ensenyament secundari, Batxillerat i Cicles Formatius en què es combaten estereotips. A més, es tracta d'animar aquelles dones que s'han decantat per aquestes carreres a progressar en la seua formació utilitzant models de referència i creant xarxes de suport, tant durant el període de formació acadèmica, com en l'entorn professional.

«A causa de l'impacte transformador de les TIC en el futur pròxim, és important treballar en augmentar la presència de dones en el sector i evitar que apareguen biaixos propiciats per algoritmes que no contemplen la perspectiva de gènere», afirmen les autores.

Tal com indica l'article «Gender Diversity in STEM Disciplines: A múltiple Factor Problem», en el camp de les TIC, només un de cada cinc llocs de poder està ocupat per dones, i el 88% de les patents presentades són elaborades per equips exclusivament masculins. A més, la bretxa salarial provoca que de mitjana en aquest sector una dona perceba entre un 18% i 21% menys que un home pel mateix treball.