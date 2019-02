Simat acull este dissabte la jornada «Pensament crític» centrada en Joan Fuster

Simat de la Valldigna acollirà este dissabte, 16 de febrer, la jornada 'Pensament crític', que girarà entorn a la figura de l'escriptor suecà Joan Fuster i la seua obra. A les 18.00 tindrà lloc una xerrada a càrrec de Salvador Ortells, escriptor i director de l'Espai Joan Fuster de Sueca, titulada: 'La poesia de Joan Fuster'. A continuació, hi haurà una taula rodona en què professionals de l'univers fusterià debatran entorn si hi ha vida després de Joan Fuster. Els participants seran Guillem Calaforra, doctor en Lingüística, Josep Conill, professor i escriptor, i Salvador Ortells.

Tant la xerrada com la taula rodona tindran lloc a l'Almàssera del Monestir de Santa Maria de la Valldigna, i l'entrada és lliure. Per a l'alcalde de Simat, Víctor Mansanet, qui ha publicat diversos estudis sobre l'escriptor suecà, esta jornada «és una oportunitat per apropar-se a l'obra i la figura de Joan Fuster», un pensador que «representa un referent crucial en el pensament progressista i valencianista».