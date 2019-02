Amsterdam trau a passejar tots els seus Rembrandts

El Rijksmuseum d'Ámsterdam exhibix per primera vegada tota la seua col·lecció de rembrandts per a commemorar el 350 aniversari de la mort de l'artista holandés, la qual cosa inclou sorprenents gravats i dibuixos que podrien superar la bellesa de les seues pintures i que no s'havia exposat abans.

«Anem a mostrar, per primera vegada en la història, tots els treballs de Rembrandt que tenim, que són uns 400. No havíem tret els dibuixos i gravats fins ara perquè són molt fràgils. No planegem tornar a fer-ho, així que aquesta és una possibilitat única», va advertir el director del Rijksmuseum, Tac Dibbits. L'exposició inclou 22 pintures, 60 dibuixos i una selecció de més de 300 gravats del conegut pintor holandés, per la qual cosa és «una gran oportunitat per a conèixer a Rembrandt, el rebel», segons Dibbits.

El jove Rembrandt (1606-1669), va comentar, «tenia obsessió per pintar la veritat i la realitat tal com és i ho va fer amb una forma de dibuixar molt fina», però amb els anys va entendre que «calia ressaltar el que és únic i per açò en els seus quadres apareixen colps de color de forma contínua», que donen el toc característic d'aquest artista.

«Utilitzava el ganivet amb el qual barrejava les pintures per a també pintar els seus quadres. Estava experimentant en tot moment per a reflectir la realitat de forma més clara», segons el director d'un dels museus més importants d'Holanda.

Esta exposició, que ocupa diverses sales de la pinacoteca, no segueix una divisió cronològica sinó temàtica: «els autoretrats», «Rembrandt i els seus voltants» i «Rembrandt com a narrador».

L'objectiu últim és mostrar com l'artista ha reprès els mateixos temes «una vegada i una altra» al llarg de la seua vida, va dir el conservador de l'exposició, Gregor Weber, qui va explicar, amb admiració, que l'espectador «no es pot cansar mai de Rembrandt perquè ens toca i ens diu històries humanes, és un de nosaltres».

Els autoretrats exposats, que mostren a un home ben plantat i un artista experimentat, daten principalment de la seua època més jove i reflectixen el pas del temps per la seua vida però també els seus sentiments i la seua situació personal a cada moment.

Este 2019 ha sigut batejat pels museus holandesos com «L'any de Rembrandt» i se cerca homenatjar a l'artista que hui ocupa tots els llibres d'història de l'art i que és admirat per milions de persones, que viatgen cada any a Ámsterdam a visitar el rei dels seus quadres, «La ronda de nit» (1642).

Esta exposició és potser la més important en grandària i valor de totes les celebracions, que inclouen dinou exhibicions planejades durant l'any per a commemorar els 350 anys de la mort de l'artista dels clarobscurs, un heroi holandés dels últims segles.