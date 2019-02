El Palau de Les Arts acull hui la tercera edició del Concurs Bankia d´Orquestes

El Palau de les Arts acull hui la tercera edició del Concurs Bankia d'Orquestres. Els concerts, d'entrada lliure fins a completar aforament, tindran lloc a les 10.30 i 16.30 hores. Aquesta iniciativa, celebrada per tercer any consecutiu, forma part del projecte «Bankia Escorta València» dirigit a promocionar i recolzar la música a la Comunitat Valenciana i al moviment associatiu musical. El concurs està organitzat per l'Institut Valencià de Cultura en col·laboració amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i el patrocini de l'entitat financera.

La seua finalitat és «promoure i recolzar la interpretació i la difusió de la música simfònica com a part fonamental del patrimoni cultural valencià, així com enfortir l'entorn associatiu de les societats musicals i les seues orquestres», assenyalen els seus responsables en un comunicat.

El concurs compta amb dues categories. D'una banda, la secció «Salvador Giner», que començarà a les 10.30 hores, i en la qual intervindrà l'Orquestra Simfònica de la Societat Musical La Primitiva de Rafelbunyol, que interpretarà la Simfonia nº4 Op.60 de L.V. Beethoven i La Suite per a orquestra Op.49 de Camille Saint Saëns, dirigida per Pablo Marquès Maestro.

Després, serà el torn de la Jove Orquestra de la Primitiva de Xàtiva, que interpretarà l'Obertura Coriolano op.62 de L.V. Beethoven i la Simfonia núm. 1 en Do major op.21 de L.V. Beethoven, dirigida per José Martinez Colomina.

D'altra banda, en la categoria «Martin i Soler» intervindrà, a les 16.30 hores, la Orquestra Simfònica Primitiva de Llíria, que interpretarà la Simfonia n.º 7 en la major op. 92 de L.V. Beethoven i el Bolero de Maurice Ravel, dirigida per Juan José Aguado Baena.

Per a acabar, actuarà l'Orquestra de corda de la Societat Musical d'Alboraia, que interpretarà la Simfonia nº 100 en sol major Hob l: 100 'Militar' de Joseph Haydn i el Concert per a piano núm. 1 en el meu bemoll major R 455 S. 124 de Franz Liszt, amb José Balanzá Marí al piano i dirigida per Francisco José Valero García.

El jurat estarà format per Miguel Ángel García Cañamero, Beatriz Fernández Aucejo i Gjiorgi Dimcevski.