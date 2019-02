José Mota, Florentino i Santiago Segura ajornen el seu espectacle en Les Arts al 13 de juliol

L'espectacle «Dos tontos y yo, el sentido del humor», protagonitzat per José Mota, Florentino Fernández i Santiago Segura, anunciat per al Palau de les Arts de València, ha patit un canvi de data per motius aliens a la promotora, per la qual cosa l'espectacle es realitzarà el 13 de juliol.

Així, les dues sessions de l'espectacle programades l'11 de maig, en el Palau de les Arts de València, canvien de data al dissabte 13 de juliol a les mateixes hores. Segons ha informat la promotora en un comunicat, les entrades ja comprades seran vàlides per a la nova data i mantindran els mateixos seients.

En cas de voler realitzar la devolució de les mateixes s'haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça tickets@emotionalevents.es en un termini màxim de 15 dies. En el correu s'haurà d'adjuntar les entrades que desitgen ser retornades i indicar el nom i cognoms de la persona que va dur a terme la compra. L'import de les mateixes serà abonat a la mateixa targeta bancària amb la qual es van comprar.