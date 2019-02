El Centre del Carme es desperta amb un grafiti de 1.000 m2, obra de PichoAvo

Grafiti elaborat per Pichoavo este passat cap de setmana al Centre del Carme, com a part de l´exposició ´Evreka´.

Durant este cap de setmana i en una acció de pur 'Street art', el duo d'artistes PichiAvo, acompanyats de quatre noms llegendaris del grafiti valencià (la TFK Crew), han pres amb premeditació i nocturnitat el claustre renaixentista del Centre del Carme, i han creat un grafiti de quasi 1.000 metres quadrats. Esta intervenció forma part de l'exposició 'Evreka', que s'inaugura este divendres, al centre d'art valencià, que ha organitzat el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana amb la col·laboració de l'Ajuntament de València.

PichiAvo, autors de la falla de l'Ajuntament d'enguany, junt amb els artistes fallers Latorre i Sanz, proposen al Centre del Carme una mostra pensada no només per a ser vista, sinó per a ser viscuda, on l'obra, l'espai i el visitant formen part d'una nova dimensió expositiva.

La intervenció del claustre és un homenatge al grafiti més pur. En aquesta tan sols es van usar esprais de colors plata, negre i blanc, representatius de la versió més genuïna d'aquesta tècnica. PichiAvo rendeixen, d'aquesta manera, tribut al grafiti, base i origen de la seua obra, traslladant el carrer al museu.'Evreka' mostrarà la trobada de dos universos creatius: l'estudi i el carrer. Els dos ecosistemes artístics on es desenvolupa l'obra de PichiAvo, dualitat que han traslladat al Centre del Carme a través de dos espais: la sala Refectori i el claustre renaixentista.

Amb este projecte, el Centre del Carme torna a apostar per les sinergies entre la tradició fallera i l'art contemporani, i obri les seues portes a la cultura urbana, amb una intervenció única a les seues instal·lacions.



Què és PichiAvo

PichiAvo naix a València el 2007, un nom artístic que formen els pseudònims pels quals són coneguts els dos artistes: Pitxi i Avo. Units pel grafiti, van compartir una mateixa visió de creació i evolució cap a noves formes d'expressió artística.

La trobada entre el grafiti i l'art clàssic és la base de l'estil de PichiAvo, que reinterpreten sovint mites clàssics a través d'expressions artístiques contemporànies (pintura, escultura i instal·lacions). El seu estil s'ha denominat 'Urbanmythology'. PichiAvo tenen una gran projecció internacional i seran també els autors de la falla de l'Ajuntament d'enguany.