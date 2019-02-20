El palmarés de premiats de la Mice

MICE INTERNACIONAL 2019 SECCIÓ ANIMACIÓ
PREMI MICE XIRIVELLA 2019 SECCIÓ ANIMACIÓ
MICE INTERNACIONAL 2019 SECCIÓ ANIMACIÓ
JACOTOLOCOTOC
THOMAS SECAZ
BÈLGICA-FRANÇA
PREMI MICE CALLOSA DE SEGURA 2019 SECCIÓ ANIMACIÓ
DON RUPERTO
IRMA OROZCO
ALEMANYA-MÈXIC
PREMI JURAT INFANTIL MICE 2019 SECCIÓ ANIMACIÓ
CORP
PABLO POLLEDRI
ARGENTINA
MICE INTERNACIONAL 2019 SECCIÓ FICCIÓ
PREMI MICE SANT JOAN D'ALACANT 2019 SECCIÓ FICCIÓ
LINA
DOMINIQUE BARNIAUD
FRANÇA
PREMI MICE GUARDAMAR DEL SEGURA 2019 SECCIÓ FICCIÓ
MICE GUARDAMAR
YOVER
EDISON SANCHEZ
COLÒMBIA
PREMI JURAT INFANTIL MICE 2019 SECCIÓ FICCIÓ
VOSTÈ ESTÀ D'VOLEIBOL?
MOHAMMAD BAKHSHI
IRAN
MICE INTERNACIONAL 2019 SECCIÓ UNIVERSITAT
PREMI MICE ALGEMESÍ 2019 SECCIÓ UNIVERSITAT FINS 22 ANYS
LAINELA
LUÍS CORTEZ CASTILLO
MÈXIC
PREMI MICE RIBA-ROJA 2019 SECCIÓ UNIVERSITAT FINS 22 ANYS
HERMAN
SRUTI LODHA
TXÈQUIA
PREMI JURAT UNIVERSITARI MICE 2019 SECCIÓ UNIVERSITAT FINS 22 ANYS
SAUDADE
CLAUDIA FRANCO
MÈXIC
MICE INTERNACIONAL 2019 SECCIÓ SECUNDÀRIA,
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS 18 ANYS
PREMI MICE TORRENT 2019 SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS 18 ANYS
MAMÀ
GRUP D'AUTORS
CROÀCIA
PREMI MICE L'ALFÀS DEL PI 2019 SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS 18 ANYS
LYRIC
ALEX DE ROSA
EUA
PREMI JURAT JOVE MICE 2019 SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS 18 ANYS
BON PARE
TOMER BEM SHIMOL
ISRAEL
MICE INTERNACIONAL SECCIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA FINS 12 ANYS
PREMI MICE BIAR 2019 SECCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA FINS 12 ANYS
NITA, LA MINITA
LA MATATENA
MÈXIC
PREMI MICE MADRID 2019 SECCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA FINS 12 ANYS
MI BOLA ROJA
SEBASTIAN MARIN
CANADÀ
PREMI JURAT INFANTIL MICE 2019 SECCIÓ EDUCACIÓ INGANTIL I
PRIMÀRIA FINS 12 ANYS
TIPUS D'ESTUDIANTS
ESCUELA DE CINE INFANTIL Y JUVENIL. CÁMARA Y ACCIÓN
ARGENTINA
MICE ESTATAL SECCIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT
I C.F. FINS 18 ANYS
PREMI JURAT JOVE MICE ESTATAL 2019 SECUNDÀRIA,
BATXILLERAT I C.F. FINS 18
MORIR EN EL INTENTO
1º, 2º, 3º y 4º ESO 1º y 2º BACHILLERATO
ESCUELA DE CINE INFANTIL Y JUVENIL. CÁMARA Y ACCIÓN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Las Palmas
SIENTE
1º,2º,3º y 4º ESO 1º y 2º BACHILLERATO
COL·LEGI SANT ROC ALCOI
ALCOI
Alacant
PREMI MICE ESTATAL BENIFAIÓ 2019 SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I C.F. FINS 18 ANYS
FELIÇMENT DIFERENT
1º, 2º, 3º y 4º de ESO Marc Alabarce, Sergi Monterde, Laura Olmo, Maria Gelebart, Sofia Louro. IES SON PACS
PALMA DE MALLORCA - Illes Balears
PREMI DEL PÚBLIC MICE ESTATAL 2019 SECUNDÀRIA,
BATXILLERAT I C.F. FINS 18 ANYS
QUE EL FUTURO
EMPIECE HOY
3º ESO
COLEGIO SAN ENRIQUE
QUART DE POBLET València
MICE ESTATAL SECCIÓ EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA FINS 12 ANYS
PREMI JURAT JOVE MICE ESTATAL 2019 EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA FINS 12 ANYS
Y TU ¿DE QUE LADO ESTAS?
4º, 5º y 6º Primaria
CEIP LA ALMAZARA
SAN VICENTE DEL RASPEIG Alacant
PREMI MICE ESTATAL AGULLENT 2019 EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA FINS 12 ANYS
AVENTURA BAJO LA PIEL
6º Primaria
CEE APADIS
VILLENA – Alacant
PREMI DEL PÚBLIC MICE ESTATAL 2019 EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA FINS 12 ANYS
PROYECTO REGIÓN.
LAS HUELLAS DEL AGUA
3, 4 y 5 años Infantil. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria.
CEIP LA BIESCA
CANALES-LA MAGDALENA
León
MICE DIBUIXANT LA MICE, la meua pel·li preferida
SECCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL
PREMI DIBUIXANT LA MICE SUECA 2019 EDUCACIÓ INFANTIL
SABRINA DIDI
5 Anys B d'Infantil
CEIP JOSEP ITURBI, Borriana
PREMI DIBUIXANT LA MICE 2019 EDUCACIÓ INFANTIL
ISABEL HEREDIA
5 Anys d'Infantil
CEIP SANTISIMA FAZ, Alacant
PREMI DEL PÚBLIC DIBUIXANT LA MICE 2019 EDUCACIÓ INFANTIL
RAÚL BURRONI MUÑOZ
5 Anys B d'Infantil
CEIP BISBE CLIMENT, Castelló de la Plana
MICE DIBUIXANT LA MICE, la meua pel·li preferida
SECCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1er, 2on i 3er
PREMI DIBUIXANT LA MICE ALBORACHE 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1er, 2on i 3er
SOFÍA GISBERT
3er B de Primària
CEIP EL MOLÍ, Torrent
PREMI DIBUIXANT LA MICE 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1er, 2on i 3er
NICOLÁS AZNAR PEREZ
3er A de Primària
CEIP CERVANTES, Dénia
PREMI DEL PÚBLIC DIBUIXANT LA MICE SUECA 2019
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1er, 2on i 3er
MARTINA LOMBANA CASTRO
3er A de Primària
CEIP PARE CATALÀ, València
MICE DIBUIXANT LA MICE, la meua pel·li preferida
SECCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA 4t, 5é i 6é
PREMI DIBUIXANT LA MICE MONTSERRAT 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 4t, 5é i 6é
PAULA GARCIA VIDAL
5é de Primària
CEIP ROSALIA BONDIA, Pego
PREMI DIBUIXANT LA MICE 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 4t, 5é i 6é
JORDI ESTRUCH
4t de Primària
CEIP BEATO CARMELO, El Real de Gandía
ANDREA IVANOVA GORANOVA
6é B de Primària
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, Gandía
PREMI DEL PÚBLIC DIBUIXANT LA MICE SUECA 2019
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 4t, 5é i 6é
JULIA CAMACHO PEREZ
5é A de Primària
CEIP CRONISTA CHABRET, Sagunt
MICE VALÈNCIA SECCIÓ EDUCACIÓ
INFANTIL FINS 6 ANYS
PREMI MICE VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ INFANTIL FINS A 6 ANYS
ELS NOSTRES DRETS
5 anys d'Infantil
CEIP VICTÒRIA I JOAQUIM RODRIGO, Port de Sagunt
PREMI MICE VALÈNCIA VILAFRANCA 2019 EDUCACIÓ INFANTIL FINS A 6 ANYS
RAI S'HA TRENCAT UN BRAÇ!
5 anys d'Infantil
CEIP SANTA TERESA, València
PREMI DEL PÚBLIC MICE VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ INFANTIL FINS A 6 ANYS
VOLER ÉS SUPERPODER
5 anys d'Infantil
CEIP SAN CLEMENTE, Sedaví
MICE VALÈNCIA SECCIÓ EDUCACIÓ
PRIMÀRIA FINS 12 ANYS
PREMI MICE VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS A 12 ANYS
UNA ESTRANYS VISITANTS
5é de Primària
COL.LEGI HELIOS, L'Eliana
PREMI MICE VALÈNCIA BORRIOL 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS A 12 ANYS
LLUNA
1er, 2on 3er, 4t, 5é i 6é de Primària
CEIP SAN JUAN DE RIBERA, València
PREMI DEL PÚBLIC MICE VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS A 12 ANYS
SOLS TU
3, 4 i 5 anys d'Infantil 1er, 2on 3er, 4t, 5é i 6é de Primària
CEIP REI EN JAUME, Xirivella
MICE VALÈNCIA SECCIÓ SECUNDÀRIA,
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS 18 ANYS
PREMI MICE VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS A 18 ANYS
EL CONSERGE
1er de Batxillerat Clara Ferrándiz, Natxo Faus,Óscar Juárez, Alba Pastor Direcció: Roger Garrido i Maria Gutiérrez
IES PARE ARQUES, Cocentaina
PREMI MICE VALÈNCIA VILA-REAL 2019 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS A 18 ANYS
EN QUALSEVOL MOMENT
2on de Batxillerat Direcció i Edició : Juanjo Pérez / Actriu : Sara Vento / Veu: Àngels Castelló
IES BIAR, Biar
PREMI DEL PÚBLIC MICE VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS A 18 ANYS
TU SI QUE VALS!!!!
1er, 2on 3er i 4t de ESO
IES Nº 3, Dénia
MICE VALÈNCIA SECCIÓ ALUMNAT AMB NEE
PREMI MICE VALÈNCIA ALACANT 2019 ALUMNAT AMB NEE
IMAGINA
3 i 4 anys d'Infantil 1er, 2on 3er, 4t, 5é i 6é de Primària
CEIP EL MOLÍ, Torrent
PREMI MICE VALÈNCIA CASTELLÓ 2019 ALUMNAT AMB NEE
UN SOMNI EMOCIONANT
3, 4 i 5 anys d'Infantil 1er, 2on 3er, 4t, 5é i 6é de Primària 1er, 2on, 3er i 4t de ESO 1er i 2on de C.F. Bàsic
CPEE TOMÀS LLÀCER, Alcoi
PREMI MICE VALÈNCIA VALÈNCIA 2019 ALUMNAT AMB NEE
CLOSCA
6é de Primària 1er, 2on, 3er i 4t de ESO (Projecte Audiovisual)
CPEE SANCHIS BANÚS, Ibi
PREMI DEL PÚBLIC MICE VALÈNCIA 2019 ALUMNAT AMB NEE
MARY POPPINS - UN MUSICAL INCLUSIU
3, 4 i 5 anys d'Infantil 1er, 2on, 3er, 4t, 5é i 6é de Primària 1er, 2on, 3er i 4t de ESO 1er i 2on de C.F. Bàsic
CEE PLA HORTOLANS, Burriana
MICE VALÈNCIA SECCIÓ BOOK-TRÀILER
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
PREMI MICE VALÈNCIA-FULL 2019 BOOK-TRÀILER
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
TOT UNA ODISEA
5é de Primària
CEIP MAGRANER, Tavernes de la Valldigna
PREMI MICE VALÈNCIA SAGUNT 2019 BOOK-TRÀILER
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
LA MÀQUINA DELS CONTES
5é de Primària
Centre JOSE SORIANO RAMOS, Vila-Real
PREMI DEL PÚBLIC MICE VALÈNCIA 2019 BOOK-TRÀILER
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
SINDBAD EL MARÍ
6é de Primària
CEIP ALFÀNDEC, Tavernes de la Valldigna
MICE VALÈNCIA SECCIÓ BOOK-TRÀILER EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
PREMI MICE VALÈNCIA-FULL 2019 BOOK-TRÀILER
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
LA VIDA SENSE ELL
1er de Batxillerat Eduardo Moratón, Tània Sanz, Álvaro Sánchez i Iker Gomis
IES PLATJA SANT JOAN, Alacant
PREMI MICE VALÈNCIA ARAS DE LOS OLMOS 2019 BOOK-TRÀILER
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIU
HISTÒRIES DEL PARADÍS
4t de ESO Mariam Rams, Raquel Pérez, Maria Villena, Aurora Cazorla, Anmol Imran, Elena Mihalcea
IES FEDERICA MONTSENY, Burjassot
PREMI DEL PÚBLIC MICE VALÈNCIA 2019 BOOK-TRÀILER
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIU
EL DIARI LILA DE LA CARLOTA
2on de ESO Carmela Giménez
IES CAMP DE MORVEDRE, Port de Sagunt
MICE VALÈNCIA PREMIS ESPECIALS
PREMI MICE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 2019 RELATS DIGITALS UNIVERSITARIS
THE LIVE 0F A 1000 MILLION RUPEE NOTE
IRENE CALVO, BÁRBARA NAVARRO, MAR SANFELIU & ANA SANTIAGO
PREMI MICE PEDREGUER 2019 A LA MILLOR PRODUCCIÓ VALENCIANA PROFESSIONAL
DRY FLY
Rut Juan
Master en Animación UPV
València
PREMI MICE VALÈNCIA BENETÚSSER 2019 A LA INCLUSIÓ
NO SOC DIFERENT
1er de ESO (Optativa Cav)
IES EL QUINT, Riba-Roja de Túria
PREMI MICE VALÈNCIA L'ELIANA 2019 AL CENTRE ESCOLAR MÉS PARTICIPATIU
CEIP SANTA BÀRBARA Benifaió
MICE VALÈNCIA PREMIS ESPECIALS
PREMI MICE VALÈNCIA BONREPÒS I MIRAMBELL 2019 IGUALTAT DE GÈNERE
PAPERS INVERTITS
2on de Batxillerat
IES VICENTE GANDIA, Villanueva de Castellón
PREMI MICE VALENCIA-FUNDACIÓ AGUAS DE VALENCIA 2019 A LA SOSTENIBILITAT
TOT COMENÇA EN UN MATEIX
5é i 6é de Primària
CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ, Moncada
PREMI MICE VALÈNCIA-LA COLLA À PUNT 2019 ALS VALORS
PREMI MICE VALENCIA–AICCV 2019 A LA ACCESIBILITAT
EL CLUB DE LOS RAROS
5º de Primaria ALVARO, MANUEL L, JUAN, LEIRE, ELENA, RUBÉN, ADRIÁN, MANUEL V, MARIO, ÉRIKA, JIHAN
CEIP NTRA SRA DEL PILAR, La Campaneta (Orihuela),
Alicante