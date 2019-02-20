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El palmarés de premiats de la Mice

L'entrega de guardons del festival de cinema educatiu es farà a la Gala de Cloenda, que tindrà lloc dissabte a Sagunt

19.02.2019 | 23:07

MICE INTERNACIONAL 2019 SECCIÓ ANIMACIÓ

PREMI MICE XIRIVELLA 2019 SECCIÓ ANIMACIÓ

MICE INTERNACIONAL 2019 SECCIÓ ANIMACIÓ

JACOTOLOCOTOC

THOMAS SECAZ

BÈLGICA-FRANÇA

PREMI MICE CALLOSA DE SEGURA 2019 SECCIÓ ANIMACIÓ

DON RUPERTO

IRMA OROZCO

ALEMANYA-MÈXIC

PREMI JURAT INFANTIL MICE 2019 SECCIÓ ANIMACIÓ

CORP

PABLO POLLEDRI

ARGENTINA


MICE INTERNACIONAL 2019 SECCIÓ FICCIÓ

PREMI MICE SANT JOAN D'ALACANT 2019 SECCIÓ FICCIÓ

LINA

DOMINIQUE BARNIAUD

FRANÇA

PREMI MICE GUARDAMAR DEL SEGURA 2019 SECCIÓ FICCIÓ

MICE GUARDAMAR

YOVER

EDISON SANCHEZ

COLÒMBIA

PREMI JURAT INFANTIL MICE 2019 SECCIÓ FICCIÓ

VOSTÈ ESTÀ D'VOLEIBOL?

MOHAMMAD BAKHSHI

IRAN


MICE INTERNACIONAL 2019 SECCIÓ UNIVERSITAT

PREMI MICE ALGEMESÍ 2019 SECCIÓ UNIVERSITAT FINS 22 ANYS

LAINELA

LUÍS CORTEZ CASTILLO

MÈXIC

PREMI MICE RIBA-ROJA 2019 SECCIÓ UNIVERSITAT FINS 22 ANYS

HERMAN

SRUTI LODHA

TXÈQUIA

PREMI JURAT UNIVERSITARI MICE 2019 SECCIÓ UNIVERSITAT FINS 22 ANYS

SAUDADE

CLAUDIA FRANCO

MÈXIC


MICE INTERNACIONAL 2019 SECCIÓ SECUNDÀRIA,

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS 18 ANYS

PREMI MICE TORRENT 2019 SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS 18 ANYS

MAMÀ

GRUP D'AUTORS

CROÀCIA

PREMI MICE L'ALFÀS DEL PI 2019 SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS 18 ANYS

LYRIC

ALEX DE ROSA

EUA

PREMI JURAT JOVE MICE 2019 SECCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS 18 ANYS

BON PARE

TOMER BEM SHIMOL

ISRAEL


MICE INTERNACIONAL SECCIÓ

INFANTIL I PRIMÀRIA FINS 12 ANYS

PREMI MICE BIAR 2019 SECCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA FINS 12 ANYS

NITA, LA MINITA

LA MATATENA

MÈXIC

PREMI MICE MADRID 2019 SECCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA FINS 12 ANYS

MI BOLA ROJA

SEBASTIAN MARIN

CANADÀ

PREMI JURAT INFANTIL MICE 2019 SECCIÓ EDUCACIÓ INGANTIL I

PRIMÀRIA FINS 12 ANYS

TIPUS D'ESTUDIANTS

ESCUELA DE CINE INFANTIL Y JUVENIL. CÁMARA Y ACCIÓN

ARGENTINA


MICE ESTATAL SECCIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT

I C.F. FINS 18 ANYS

PREMI JURAT JOVE MICE ESTATAL 2019 SECUNDÀRIA,

BATXILLERAT I C.F. FINS 18

MORIR EN EL INTENTO

1º, 2º, 3º y 4º ESO 1º y 2º BACHILLERATO

ESCUELA DE CINE INFANTIL Y JUVENIL. CÁMARA Y ACCIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las Palmas

SIENTE

1º,2º,3º y 4º ESO 1º y 2º BACHILLERATO

COL·LEGI SANT ROC ALCOI

ALCOI

Alacant

PREMI MICE ESTATAL BENIFAIÓ 2019 SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I C.F. FINS 18 ANYS

FELIÇMENT DIFERENT

1º, 2º, 3º y 4º de ESO Marc Alabarce, Sergi Monterde, Laura Olmo, Maria Gelebart, Sofia Louro. IES SON PACS

PALMA DE MALLORCA - Illes Balears

PREMI DEL PÚBLIC MICE ESTATAL 2019 SECUNDÀRIA,

BATXILLERAT I C.F. FINS 18 ANYS

QUE EL FUTURO

EMPIECE HOY

3º ESO

COLEGIO SAN ENRIQUE

QUART DE POBLET València


MICE ESTATAL SECCIÓ EDUCACIÓ

INFANTIL I PRIMÀRIA FINS 12 ANYS

PREMI JURAT JOVE MICE ESTATAL 2019 EDUCACIÓ INFANTIL I

PRIMÀRIA FINS 12 ANYS

Y TU ¿DE QUE LADO ESTAS?

4º, 5º y 6º Primaria

CEIP LA ALMAZARA

SAN VICENTE DEL RASPEIG Alacant

PREMI MICE ESTATAL AGULLENT 2019 EDUCACIÓ INFANTIL I

PRIMÀRIA FINS 12 ANYS

AVENTURA BAJO LA PIEL

6º Primaria

CEE APADIS

VILLENA – Alacant

PREMI DEL PÚBLIC MICE ESTATAL 2019 EDUCACIÓ INFANTIL I

PRIMÀRIA FINS 12 ANYS

PROYECTO REGIÓN.

LAS HUELLAS DEL AGUA

3, 4 y 5 años Infantil. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria.

CEIP LA BIESCA

CANALES-LA MAGDALENA

León


MICE DIBUIXANT LA MICE, la meua pel·li preferida

SECCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL

PREMI DIBUIXANT LA MICE SUECA 2019 EDUCACIÓ INFANTIL

SABRINA DIDI

5 Anys B d'Infantil

CEIP JOSEP ITURBI, Borriana

PREMI DIBUIXANT LA MICE 2019 EDUCACIÓ INFANTIL

ISABEL HEREDIA

5 Anys d'Infantil

CEIP SANTISIMA FAZ, Alacant

PREMI DEL PÚBLIC DIBUIXANT LA MICE 2019 EDUCACIÓ INFANTIL

RAÚL BURRONI MUÑOZ

5 Anys B d'Infantil

CEIP BISBE CLIMENT, Castelló de la Plana


MICE DIBUIXANT LA MICE, la meua pel·li preferida

SECCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1er, 2on i 3er

PREMI DIBUIXANT LA MICE ALBORACHE 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1er, 2on i 3er

SOFÍA GISBERT

3er B de Primària

CEIP EL MOLÍ, Torrent

PREMI DIBUIXANT LA MICE 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1er, 2on i 3er

NICOLÁS AZNAR PEREZ

3er A de Primària

CEIP CERVANTES, Dénia

PREMI DEL PÚBLIC DIBUIXANT LA MICE SUECA 2019

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1er, 2on i 3er

MARTINA LOMBANA CASTRO

3er A de Primària

CEIP PARE CATALÀ, València


MICE DIBUIXANT LA MICE, la meua pel·li preferida

SECCIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA 4t, 5é i 6é

PREMI DIBUIXANT LA MICE MONTSERRAT 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 4t, 5é i 6é

PAULA GARCIA VIDAL

5é de Primària

CEIP ROSALIA BONDIA, Pego

PREMI DIBUIXANT LA MICE 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 4t, 5é i 6é

JORDI ESTRUCH

4t de Primària

CEIP BEATO CARMELO, El Real de Gandía

ANDREA IVANOVA GORANOVA

6é B de Primària

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, Gandía

PREMI DEL PÚBLIC DIBUIXANT LA MICE SUECA 2019

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 4t, 5é i 6é

JULIA CAMACHO PEREZ

5é A de Primària

CEIP CRONISTA CHABRET, Sagunt


MICE VALÈNCIA SECCIÓ EDUCACIÓ

INFANTIL FINS 6 ANYS

PREMI MICE VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ INFANTIL FINS A 6 ANYS

ELS NOSTRES DRETS

5 anys d'Infantil

CEIP VICTÒRIA I JOAQUIM RODRIGO, Port de Sagunt

PREMI MICE VALÈNCIA VILAFRANCA 2019 EDUCACIÓ INFANTIL FINS A 6 ANYS

RAI S'HA TRENCAT UN BRAÇ!

5 anys d'Infantil

CEIP SANTA TERESA, València

PREMI DEL PÚBLIC MICE VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ INFANTIL FINS A 6 ANYS

VOLER ÉS SUPERPODER

5 anys d'Infantil

CEIP SAN CLEMENTE, Sedaví


MICE VALÈNCIA SECCIÓ EDUCACIÓ

PRIMÀRIA FINS 12 ANYS

PREMI MICE VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS A 12 ANYS

UNA ESTRANYS VISITANTS

5é de Primària

COL.LEGI HELIOS, L'Eliana

PREMI MICE VALÈNCIA BORRIOL 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS A 12 ANYS

LLUNA

1er, 2on 3er, 4t, 5é i 6é de Primària

CEIP SAN JUAN DE RIBERA, València

PREMI DEL PÚBLIC MICE VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS A 12 ANYS

SOLS TU

3, 4 i 5 anys d'Infantil 1er, 2on 3er, 4t, 5é i 6é de Primària

CEIP REI EN JAUME, Xirivella


MICE VALÈNCIA SECCIÓ SECUNDÀRIA,

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS 18 ANYS

PREMI MICE VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS A 18 ANYS

EL CONSERGE

1er de Batxillerat Clara Ferrándiz, Natxo Faus,Óscar Juárez, Alba Pastor Direcció: Roger Garrido i Maria Gutiérrez

IES PARE ARQUES, Cocentaina

PREMI MICE VALÈNCIA VILA-REAL 2019 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS A 18 ANYS

EN QUALSEVOL MOMENT

2on de Batxillerat Direcció i Edició : Juanjo Pérez / Actriu : Sara Vento / Veu: Àngels Castelló

IES BIAR, Biar

PREMI DEL PÚBLIC MICE VALÈNCIA 2019 EDUCACIÓ EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS FINS A 18 ANYS

TU SI QUE VALS!!!!

1er, 2on 3er i 4t de ESO

IES Nº 3, Dénia


MICE VALÈNCIA SECCIÓ ALUMNAT AMB NEE

PREMI MICE VALÈNCIA ALACANT 2019 ALUMNAT AMB NEE

IMAGINA

3 i 4 anys d'Infantil 1er, 2on 3er, 4t, 5é i 6é de Primària

CEIP EL MOLÍ, Torrent

PREMI MICE VALÈNCIA CASTELLÓ 2019 ALUMNAT AMB NEE

UN SOMNI EMOCIONANT

3, 4 i 5 anys d'Infantil 1er, 2on 3er, 4t, 5é i 6é de Primària 1er, 2on, 3er i 4t de ESO 1er i 2on de C.F. Bàsic

CPEE TOMÀS LLÀCER, Alcoi

PREMI MICE VALÈNCIA VALÈNCIA 2019 ALUMNAT AMB NEE

CLOSCA

6é de Primària 1er, 2on, 3er i 4t de ESO (Projecte Audiovisual)

CPEE SANCHIS BANÚS, Ibi

PREMI DEL PÚBLIC MICE VALÈNCIA 2019 ALUMNAT AMB NEE

MARY POPPINS - UN MUSICAL INCLUSIU

3, 4 i 5 anys d'Infantil 1er, 2on, 3er, 4t, 5é i 6é de Primària 1er, 2on, 3er i 4t de ESO 1er i 2on de C.F. Bàsic

CEE PLA HORTOLANS, Burriana


MICE VALÈNCIA SECCIÓ BOOK-TRÀILER

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

PREMI MICE VALÈNCIA-FULL 2019 BOOK-TRÀILER

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

TOT UNA ODISEA

5é de Primària

CEIP MAGRANER, Tavernes de la Valldigna

PREMI MICE VALÈNCIA SAGUNT 2019 BOOK-TRÀILER

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

LA MÀQUINA DELS CONTES

5é de Primària

Centre JOSE SORIANO RAMOS, Vila-Real

PREMI DEL PÚBLIC MICE VALÈNCIA 2019 BOOK-TRÀILER

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

SINDBAD EL MARÍ

6é de Primària

CEIP ALFÀNDEC, Tavernes de la Valldigna


MICE VALÈNCIA SECCIÓ BOOK-TRÀILER EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

PREMI MICE VALÈNCIA-FULL 2019 BOOK-TRÀILER

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

LA VIDA SENSE ELL

1er de Batxillerat Eduardo Moratón, Tània Sanz, Álvaro Sánchez i Iker Gomis

IES PLATJA SANT JOAN, Alacant

PREMI MICE VALÈNCIA ARAS DE LOS OLMOS 2019 BOOK-TRÀILER

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIU

HISTÒRIES DEL PARADÍS

4t de ESO Mariam Rams, Raquel Pérez, Maria Villena, Aurora Cazorla, Anmol Imran, Elena Mihalcea

IES FEDERICA MONTSENY, Burjassot

PREMI DEL PÚBLIC MICE VALÈNCIA 2019 BOOK-TRÀILER

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIU

EL DIARI LILA DE LA CARLOTA

2on de ESO Carmela Giménez

IES CAMP DE MORVEDRE, Port de Sagunt


MICE VALÈNCIA PREMIS ESPECIALS

PREMI MICE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 2019 RELATS DIGITALS UNIVERSITARIS

THE LIVE 0F A 1000 MILLION RUPEE NOTE

IRENE CALVO, BÁRBARA NAVARRO, MAR SANFELIU & ANA SANTIAGO

PREMI MICE PEDREGUER 2019 A LA MILLOR PRODUCCIÓ VALENCIANA PROFESSIONAL

DRY FLY

Rut Juan

Master en Animación UPV

València

PREMI MICE VALÈNCIA BENETÚSSER 2019 A LA INCLUSIÓ

NO SOC DIFERENT

1er de ESO (Optativa Cav)

IES EL QUINT, Riba-Roja de Túria

PREMI MICE VALÈNCIA L'ELIANA 2019 AL CENTRE ESCOLAR MÉS PARTICIPATIU

CEIP SANTA BÀRBARA Benifaió


MICE VALÈNCIA PREMIS ESPECIALS

PREMI MICE VALÈNCIA BONREPÒS I MIRAMBELL 2019 IGUALTAT DE GÈNERE

PAPERS INVERTITS

2on de Batxillerat

IES VICENTE GANDIA, Villanueva de Castellón

PREMI MICE VALENCIA-FUNDACIÓ AGUAS DE VALENCIA 2019 A LA SOSTENIBILITAT

TOT COMENÇA EN UN MATEIX

5é i 6é de Primària

CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ, Moncada

PREMI MICE VALÈNCIA-LA COLLA À PUNT 2019 ALS VALORS

PREMI MICE VALENCIA–AICCV 2019 A LA ACCESIBILITAT

EL CLUB DE LOS RAROS

5º de Primaria ALVARO, MANUEL L, JUAN, LEIRE, ELENA, RUBÉN, ADRIÁN, MANUEL V, MARIO, ÉRIKA, JIHAN

CEIP NTRA SRA DEL PILAR, La Campaneta (Orihuela),

Alicante
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