L´òpera desembarca a Vila-real

L'Associació Crea Escena ha organitzat per als mesos d'abril a desembre el primer festival d'Òpera de Vila-real, que es desenvoluparà a diferents espais de la ciutat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Cultura, la Fundació Caixa Rural i la Fundació José Soriano.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch; el director musical i al seu torn representant de Crea Escena, Josep Gil; el president de la Fundació Caixa Rural, Enric Portalés, i la representant de la Fundació José Soriano, Gracia Segarra, han presentat este cicle, que atraurà la millor música del repertori líric a la ciutat, amb l'objectiu de donar a conéixer i posar a l'abast de tot el públic un gènere considerat l'art total a tot el món al llarg de la història, a banda de col·locar a Vila-real en el mapa cultural de la música clàssica. Per a això, el festival s'ha dividit en tres seccions diferents.

La primera, tal com indica Josep Gil s'ha catalogat com a Òpera Gourmet, amb una selecció dels millors moments de cada títol d'òpera i una durada de 50 a 60 minuts. «A cada representació sempre hi haurà tres cantants, un pianista i un presentador que explicarà de què va cada obra», indica, al mateix temps que assenyala que «este format reduït que servix com a introducció a l'òpera comptarà també amb audicions didàctiques per a escolars en el Casino, amb un caràcter més didàctic», explica.

D'altra banda, el festival compta amb l'apartat Música Sacra, que oferirà un concert per Setmana Santa (el dia 20 d'abril) i un altre per Nadal (el 26 de desembre), en aquest cas seran representacions de gran format, amb cor, orquestra i solistes, sempre en el marc de l'església Arxiprestal.

La tercera pota del festival és el Taller d'Òpera. «Al juliol, Vila-real es convertirà en Ciutat Òpera i acollirà tres setmanes intenses de formació per a joves cantants, repertoristes i regidors d'òpera al voltant del panorama nacional i internacional», indica. L'alcalde, per part seua, ha destacat «l'absoluta satisfacció que ens provoca comptar amb este projecte, en el qual es demostra clarament que unir esforços dóna resultats».