Nous versos llorentins

L'amic Francesc J. Hernández, professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, acaba de fer una descoberta d'una certa transcendència, si més no per als qui ens dediquem a l'estudi de la literatura valenciana de la segona meitat del segle XIX. Així, d'ençà que en 2017 publicà el volum Roses fines. Les fabuloses biografies de les guanyadores del concurs de bellesa de l'exposició regional de 1909, un magnífic i completíssim estudi al voltant de les sis dames que varen protagonitzar diversos episodis de l'Exposició Regional, Francesc buscava els versos que, a propòsit de la seua coronació com a Poeta de València, Teodor Llorente compongué en honor d'una d'aquelles donzelles: Rosa Rodrigo Gómez (1891-1959), més coneguda com a Rosita, que apareix a la fotografia oficial de l'homenatge sostenint una corona de llorer.

Doncs bé, finalment, a través d'una néta de Rosita que viu a Palma de Mallorca, Francesc ha aconseguit localitzar aquells versos, que, gràcies a les gestions dels responsables de l'Hemeroteca de l'Uruguai, sabem que varen ser reproduïts el 10 d'agost de 1921 al periòdic uruguaià La Mañana (en aquell moment, Rosita residia a Buenos Aires, on era una vedette de renom internacional). Segons que hi fou publicat, el quartet en qüestió diu així: «València diu que soc el seu poeta, / i jo accepte eixe nom de bona gana; / tu eres algo millor, dolça Roseta, / tu eres la poesia valenciana»; i s'encapçala d'unes paraules en què la protagonista declara: «En ocasión de la coronación de nuestro gran poeta don Teodoro Llorente, el mistral valenciano, yo fui la encargada de presentarle la corona de oro que lo consagraba y aquel tan querido viejo para nosotros, en el instante mismo escribió para mi la siguiente cuarteta».

Encara que de les paraules de Rosita es desprén que el patriarca redactà els versos el dia de la coronació, el 14 de novembre de 1909, és quasi segur que degueren ser improvisats l'endemà, dia 15, durant la vetlada literària-musical que tingué lloc a la Sala d'Actes del recinte de l'Exposició. Així, després d'un parell de parlaments, de la lectura de mitja dotzena poesies i del cant –per part de «varias alumnas del Conservatorio»– d'«una linda composición del Sr. Serrano titulada La valenciana», la premsa explica que «la señorita Rodrigo cantó la siguiente copla, que levantó una verdadera tempestad de aplausos, no sólo por su letra, sino por lo bien que la cantó la gentilísima labradora: «A Déu, que te féu poeta / i glòria dels valencians, / demana el Conservatori / que te conserve molts anys». En conseqüència, trobe que Llorente degué redactar el quartet en senyal d'agraïment i resposta a l'albada que li dedicà Rosita.

Siga com siga, la troballa és important perquè aporta quatre nous versos a l'obra completa del patriarca de la Renaixença; i perquè subratlla, tal com ja sabíem, que la llengua poètica espontània de Llorente era el valencià. D'una altra banda, el procés d'escriptura i lliurament dels versets a Rosita Rodrigo ens parla d'una pràctica que devia ser bastant habitual en el nostre autor: la d'improvisar i regalar versos com a manifestació de gratitud. De fet, aquest quartet s'ha de relacionar amb el que, any i mig abans, havia endreçat a Maria Ricart, reina dels Jocs Florals de Barcelona de 1908, i que diu: «Reina que presidiu les nostres taules, / vos diré lo que sent a ma manera; / jo vos diré, en poquíssimes paraules, / que per a valenciana vos volguera».

Finalment, tant la recuperació d'aquests versos com la recent elaboració d'estudis de l'entitat del ja esmentat Roses fines, de Francesc J. Hernández; Esperit de valencianisme. Constantí Llombart (1845-1893), de Josep Enric Estrela; la tesi doctoral Les ideologies lingüístiques dels valencians de la segona meitat del vuit-cents i principis del nou-cents (1854-1906), que acaba de llegir Adrià Martí-Badia; i la biografia del poeta i erudit Rafael Ferrer i Bigné (1836-1892) que Jaime Millàs està a punt de publicar, assenyalen que el moviment de la Renaixença valenciana ens té reservades encara moltes sorpreses. I que cal continuar estudiant-lo sense prejudicis, amb diligència, interés i rigor.