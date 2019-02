La MICE homenatja l´actriu Hanna Schygulla a Benetússer

L'actriu i cantant alemanya Hanna Schygulla ha sigut homenatjada en la recta final de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE), que conclou hui a Sagunt, després d'haver portat el cinema professional i els curtmetratges escolars als xiquets, xiquetes i joves d'una trentena de municipis de tota la Comunitat Valenciana, durant 17 dies.

La intèrpret de Berlin Alexanderplatz (1980), El matrimonio de Maria Braun (1979) o Las amargas lágrimas de Petra von Kant (1972), és una de les figures més representatives del cinema germà dels anys 70 i 80, i va treballar amb cineastes tan rellevants com Rainer Werner Fassbinder, Carlos Saura, Marco Ferreri o Jean-Luc Godard, entre altres. L'artista és la convidada internacional de la setena edició de la mostra, que ha tingut Alemanya com a país protagonista en diversos actes celebrats a Castelló.

Schygulla fou homenatjada ahir a Benetússer, on va rebre el premi de l'Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals (CIMA), durant una gala que es realitzà al Centre Cultural el Molí i en la qual es van estrenar el curt Uch ich war ein flüchtlingskind («Jo també era una xiqueta») i el migmetratge Die unbegleiteten («Els no acompanyats»), en versió original subtitulada al valencià i dirigits per ella.

L'ara també directora explicà a Levante-EMV que la invitació a participar en la mostra li arribà en el moment adient, quan estava realitzant material sobre l'arribada de refugiats a Europa. «Volia ensenyar estes obres a l'acte, mostrar com s'ajuda als xiquets refugiats a oblidar els seus traumes», apunta. I és que, per a Schygulla, el cinema «sempre ha sigut més que un divertiment, ha d'obrir les ments i els cors, crear empatia, que és el que cal per a viure i posar-se en la pell dels altres», defensa.

Sobre la MICE, assegura que mai havia vist res semblant, i que li agrada «la idea de fer un festival de cinema educatiu, perquè l'educació és la base de totes les oportunitats». A més, recalca que a la vida «mai es deixa d'aprendre, l'educació no acaba amb la infància» i que és important «transmetre tot allò positiu que passa, amb la ment oberta tant per a donar com per a rebre».

Gràcies a la invitació de Josep Arbiol, director de la mostra, l'actriu ha estat uns dies a València. Considera que és «una ciutat molt agradable per a viure, prop del mar i que manté la 'mida humana', el que solen perdre les grans ciutats», lamenta.

La setena edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu conclou este matí, a l'auditori Joaquín Rodrigo de Sagunt, amb una actuació a càrrec del conservatori del municipi. Este 2019, amb el lema «Cap al seté somni», més de 45.000 escolars han gaudit de les millors projeccions i han aprés amb diferents tallers.