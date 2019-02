Nules treballa la conscienciació dels joves contra la violència de gènere amb un monòleg

La monologuista, comunicadora i activista Pamela Palenciano ha estat a Nules per a presentar el seu monòleg teatral «No solo duelen los golpes» amb el que es vol conscienciar contra la violència de gènere als joves adolescents. Quasi 400 alumnes de tercer i quart de Secundària i de primer i segon de Batxillerat de l'IES Gilabert de Centelles de Nules han assistit a esta activitat que ha tingut lloc divendres al Teatre Alcàzar.

«No solo duelen los golpes» és un relat autobiogràfic sobre la violència de gènere que es presenta al públic mitjançant l'humor i la ironia, de manera que Palenciano aborda des de la seua pròpia experiència el mite de l'amor romàntic, els cels, el control i la possessió, la violència psicològica, sexual i física, o la mateixa agressivitat com a conseqüència de viure amb un maltractador, així com la recuperació i l'establiment d'altre model d'amor.

Esta obra s'ha escenificat en diferents països de Llatinoamerica i en centenars de teatres, col·legis i instituts de ciutats espanyoles i va dirigida, principalment, al públic adolescent.