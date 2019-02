Torrent, escenari del millor teatre escolar

La XXII Mostra de Teatre Escolar ha alçat ja el teló a Torrent amb una programació que, enguany, tracta el simbolisme d'uns personatges shakesperians, clàssics i eterns que ens parlen de l'amor, la tragèdia, la mort, el goig... Des del 21 de febrer fins al 6 d'abril, quinze grups formats per milers de xiquets i xiquetes, adolescents, joves o adults, participaran en esta edició en què intervenen centres públics, concertats, educació especial i grups que treballen el teatre en temps extraescolar. La mostra, organitzada per l'Ajuntament de Torrent i amb la col·laboració de Curucucú Teatre, torna als orígens, ja que en l'edició d'enguany torna a tindre com a escenari l'Aula de Cultura Caixa Mediterrani, on es feia inicialment.

Al llarg d'estos mesos pujaran a escena diferents grups de teatre, tant torrentins com de localitats veïnes, els quals són: Grup Teatre Total, Escola Gavina de Picanya; Grup Carasseta, col·legi Miguel Hernández de Torrent,; Grup Compañeros, Col·legi Pléyade del Vedat; Grup Teatrhelios, col·legi Helios de l'Eliana; Grup Els Cometes, CEIP el Grau de València; Grup l'Alegria de Villena, IES Isabel de Villena de València; Grup Alfa Centauri, Escola de Teatre de Cucurucú Torrent; Grup Drama Teens, Club d'Idiomes Torrent; Grup Giocoso, col·legi Ausiàs March de Paterna; Grup Leneas, CEIP Sant Joan Baptista de Torrent; Grup Patracolà, Col·lectiu Adisto de Torrent; Grups Los del Clara, IES Clara Campoamor d'Alaquàs; i Grup Casiopea, CEIP Lope de Vega de Torrent.

L'acte d'inauguració va estar presidit per la regidora d'Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez; la regidora de Cultura i Participació Ciutadana, Susi Ferrer; i els representants de la corporació municipal. Sáez ha explicat que «a través d'estes manifestacions artístiques fomentem entre el públic més jove diferents valors educatius, com ara l'eliminació del masclisme o la igualtat».