La Mostra de Cinema Educatiu tanca la seua edició amb 48.000 assistents

La Mostra Internacional de Cinema Educatiu de València (MICE) va celebrar ahir la seua gala de cloenda a l'Auditori Joaquín Rodrigo de Sagunt. Josep Arbiol, director de la MICE, s'acomiadà d'este festival «feliç i orgullós» del treball realitzat, en una edició que ha aconseguit batre els rècords d'assistència de l'edició passada, amb vora 48.000 espectadors, on s'inclou tot l'alumnat participant, que «ha omplit de gom a gom les projeccions de les 30 seus d'esta edició». «Ara mateix, som el festival de cinema educatiu referent al món», afirmava Arbiol al seu últim parlament com a director de la Mostra.

«En esta edició s'han viscut, com la presència de Javier Fesser i Athenea Mata a Sueca, amb la projecció de 'Campeones' i la celebració d'un partit inclusiu; la participació de Thomas Kutschera, animador de la sèrie 'Joc de Trons; la presència d'estrelles del cinema, com Manuel Martín Cuenca, Abril Zamora o Ruth Gabriel; l'homenatge a Alemanya i a l'actriu Hanna Schygulla, amb la projecció de dos treballs seus; o actes multitudinaris com la bibicletada a Castelló o les projeccions escolars matinals a totes les seus del territori», va informar l'organització a un comunicat.

«Esta històrica setena edició ha sigut possible gràcies a l'esforç, treball i sacrifici de l'equip humà de la MICE, a més de la implicació del professorat, centres educatius, ajuntaments participants i entitats públiques i privades col·laboradores. Nous reptes i nous temps per al festival, que ja conta els dies per al començament de la seua vuitena edició», va afegir el festival.