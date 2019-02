Novedades Carminha, Cariño, The Parrots o Els Jóvens actuen al Festival de l'Horta

Novedades Carminha, Lewis OfMan, The Parrots, Cariño i Els Jóvens formen part del cartell del Festival de l'Horta Turia, que se celebrarà el 14 d'abril en la Masia de San Antonio de Benifaió. També hi haurà sessions de dj dels col·lectius Hits With Tits i Zero en Conducta.

Després d'esgotar les entrades en les seues anteriors edicions, Cervesa Turia presenta per tercer any consecutiu aquest certamen ampliant la seua oferta a l'escena internacional. El festival va nàixer amb l'objectiu d'acostar l'horta de València a la ciutadania i retre homenatge als agricultors. En aquesta nova edició, l'organització donará el 20 per cent de la venda d'entrades al projecte «Esperant l'aigua» de la Fundació Assut.

La Masia de San Antonio de Benifaió és un espai de 42.000 m2 envoltat de camps de taronges i caquis. Aquest emplaçament servirà de nou com a escenari per a una jornada de música, gastronomia, disseny i divulgació d'iniciatives relacionades amb l'horta de València, destaquen els responsables de la iniciativa.