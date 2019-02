Sempre que. Quant i quan

Hi ha una locució que va usant-se cada vegada més, en escrits, però que no és normativa en la nostra llengua. Es tracta de l'expressió «*sempre i quan», probablement, un calc del castellà «siempre y cuando», innecessari de tot punt, ja que tenim la nostra «sempre que»; per exemple, «Respectarem el contracte, sempre que tu complisques les condicions acordades», «Anirem a dinar a casa vostra sempre que vosaltres vingueu/vingau, primer, a la nostra». En castellà són correctes les dos formes, en sentit condicional, però en valencià-català la locució «*Sempre i quan» no és normativa. «Sempre que» és una conjunció condicional, amb el verb en subjuntiu, equivalent al «si» també condicional, de manera que les frases entre cometes serien correctes, també, amb «si» en comptes de «sempre que». Esta locució pot tindre igualment el sentit de 'cada vegada que', amb el verb en indicatiu o en forma de participi, «El pobre és un dependent del vil metall, sempre que ha tingut un càrrec, ha ficat la mà en la caixa. I ara té un pleit darrere d'un altre». Una altra interferència normativa és la locució prepositiva «*en quant a», segurament, procedent del castellà «en cuanto a». Eixa expressió, en valencià-català és «quant a», sense la preposició «en», i és equivalent a 'pel que fa a', 'pel que es referix a', 'referent a', «Quant a les propostes que heu fet, les estudiarem demà». Un altre calc, procedent del castellà «cuanto» i flexió, és el que es produïx, més que res, com a conseqüència de les traduccions automàtiques, en frases com «No hizo caso de quantas observaciones se le hicieron», «Sus hijos tienen cuanto quieren». En eixos casos no és vàlid normativament el quantitatiu «quant» i flexió, sinó que ho és com ho diem normalment, amb una construcció basada, principalment, en l'article «el» o les seqüències «el que» i flexió, «allò que», el dit col·loquial «lo» que. Les frases anteriors en castellà, en la nostra llengua serien «No va fer cas de les (o 'de totes les') observacions que li férem», «Els seus fills tenen tot el/lo que volen». I un altre «quant», condemnat per la vella normativa, en un exemple més de la seua estretor i caràcter excloent de la parla real, és el de la construcció «quant més ...més/menys/major...», per exemple «Quant més li'n dones, més en vol» (de diners, per exemple), «Quant més analitze el problema, menys l'entenc», «Quant més amics, més clars», «Quant més gran és el delicte, major és la pena». Abans, en estes frases, normativament, només era correcte que anaren encapçalades per l'adverbi «com». Per exemple «Com més en té, més en vol» (de diners), que molt bé, però, com en tants altres casos, no cal excloure altres solucions valencianes i ben vives. I cal recordar que «quant» s'escriu amb «t» final quan es referix a quantitat, com en els últims exemples citats, o en altres com «Quant de sucre vols?», «Quant que et vullc»; mentres que «quan», sense «t» final, es referix a temps, «Quan vindràs?», «Eixirem quan no ploga».