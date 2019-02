Un miracle a l´illa Fernandina

La troballa d'un exemplar d'una espècie de tortuga geganta en l'illa Fernandina de les Galápagos, que es creia extinta fa un segle, ha despertat les esperances en la comunitat científica de localitzar nous individus del seu tipus en les també anomenades Illes Encantades d'Equador.

De 20 quilos i una closca de més de mig metre, la tortuga femella adulta trobada podria vorejar els cent anys, d'acord a les marques i algunes característiques morfomètriques de l'exeplar. Segons Danny Rueda, director d'ecosistemes de la direcció del Parc Nacional Galápagos, es tractaria del primer exemplar de l'espècie Chelonoidis phantasticus, trobat en el seu hàbitat natural després de 100 anys.

La Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) la va catalogar en 1964 com «una espècie extinta, subjecta a comprovació», va recordar l'expert. L'espècimen, trobat el diumenge, va ser traslladat amb llanxa, des de Fernandina fins al Centre de Criança de Tortugues Gegantes en l'illa Santa Creu, i romandrà baix custòdia dels guardaparcs en un corral especialment habilitat per a la seua estança.

«Per a poder determinar que es tracta de l'espècie que tots esperem, la Chelonoidis phantasticus, hem d'esperar les anàlisis d'ADN», va declarar Roda, qui va precisar que han hagut de passar 113 anys des de l'última vegada que va ser albirat una tortuga d'estes característiques en l'illa Fernandina, on la troballa es va donar quasi per casualitat.

Com a pistes de la seua existència hi havia dos precedents: un cactus mossegat i excrements en 2006 i en 2014, respectivament, després de la qual cosa es va iniciar un projecte per a analitzar Fernandina que, amb 637,7 quilòmetres quadrats, és la tercera illa més gran de l'arxipèlag i de molta composició volcànica.

En eixe marc, un equip va viatjar el cap de setmana passat a la illa per a analitzar els probables llocs de futures expedicions en les quals participarien uns setanta guardaparcs. I, sorpresa: en un lloc aïllat, entre una vegetació enmig d'un camp de lava, van trobar a la tortuga sola.

«Primer van vore l'excrement, després van vore el llit on aparentment havia dormit i seguint el recorregut, quinze metres més endavant, troben la tortuga descansant baix d' uns arbusts», va relatar. El rèptil gegant «no va poder haver arribat sol ni va poder haver-se desplaçat. Creiem que ha romàs ací durant tot este temps i açò ens dóna molta més esperança que es tracte de l'espècie Phantasticus de Fernandina», va confiar Rueda.

Situada a l'oest de l'arxipèlag, Fernandina no té registrades espècies introduïdes i és una de les illes més joves de l'arxipèlag de Galápagos, declarat en 1978 Patrimoni Natural de la Humanitat per la Unesco.