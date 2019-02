Brasil, la població negra o mulata del qual abasta més del 50 % i on existix un notori racisme, compta ara amb la primera tenda de nines exclusivament negres de tot el país, un espai que busca promoure la diversitat i educar de forma lúdica. L'objectiu és simple: treballar per una transformació social a partir d'un joguet tan emblemàtic i tradicional com és una nina i amb la història racial com a base.

Inspirada en la seua raça i en la lluita que els seus avantpassats van donar per la llibertat i la igualtat, Jaciana Melquiades va voler donar vida a un negoci que tinguera un impacte social i que oferira solucions a problemes que afecten sobretot a la població perifèrica de baixos ingressos. No ha sigut fàcil i l'expectativa és gran. És un projecte que va agafar ales i va començar a volar sense saber amb exactitud quin serà el seu destí. Malgrat la incertesa, els primers resultats auguren un prometedor futur: en hora i mitja, la tenda -inaugurada el cap de setmana- va vendre la producció que tenia en estoc per a un mes.

Situada en el centre de Rio, en el mercat de «Saara», una de les zones comercials amb més moviment de la ciutat, «Era uma vegada o món» es mostra xicoteta, senzilla i sense alguna pretensió diferent a la de complir un somni: ser un espai per a promoure la igualtat i en el qual els xiquets de raça negra se senten identificats. No obstant açò, molts no ho veuen així. Als aplaudiments que li han plogut a la iniciativa, s'han sumat crítiques que qualifiquen a la tenda de «racista» i de ser un espai que en compte de promoure la igualtat, fomenta la discriminació de «negres a blancs».

«Es una cosa completament errada i fora de si», va explicar la seua creadora, Melquiades, una jove de 35 anys que en la seua infància mai va poder jugar amb una nina negra perquè no la va trobar en el mercat. D'alguna manera açò la va marcar i va estar latent fins que es va evidenciar d'una forma més real quan era estudiant d'Història en la universitat. El detonant van ser uns tallers d'orientació a metges que dictava quan encara era estudiant i que buscaven que estos professionals entengueren la situació i les condicions de la població negra perquè brindaren una millor atenció en salut.

En vore que la discriminació era tan forta en els adults, Jaciana va pensar que el tema havia de tractar-se des de la base: la infància. Eixe va ser l'inici. Va començar aleshores a portar tallers de conscienciació a les escoles i enmig del seu treball va trobar en les nines esta vessant emprenedora.

«Vaig començar a crear coses per als tallers, per al treball en la universitat i en el municipi. Vaig començar a vendre sense pretensió, solament per encàrrec. En 2013 vaig muntar una pàgina web per a vendre per internet i en 2017 ja em vaig ficar de ple en el projecte», va explicar Jaciana. D'ací a la tenda física va ser qüestió de mesos, i després d'un intens i constant recorregut amb moltes portes tancades, perquè «a una dona, sense història crediticia i negra, no li presten diners», va afegir.

Jaciana Melquiades té una mirada que desborda esperança i un somriure a la qual resulta impossible negar-li alguna cosa. Va nàixer i va créixer en la Baixada Fluminense, una zona deprimida situada en la regió metropolitana de Rio, on la pobresa i la violència són el pa de cada dia.

El futur el veu incert, però més enllà de voler vore a les seues nines en els grans magatzems, vol que els xiquets es puguen identificar amb la seua raça i amb la seua cultura.