Jornades d´intercanvi de bones pràctiques en el foment del valencià

Tècniques d'assessorament, dinamització de la llengua i promoció lingüística de les llengües oficials de l'estat s'han donat cita a València esta setmana per posar en comú projectes, dinàmiques de treball i bones pràctiques en el foment de la llengua. Les jornades, organitzades per la Unitat de Normalització Lingüística de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, «han sigut molt profitoses i han fet evident que compartir les experiències i els projectes a més d'un efecte positiu per a la promoció lingüística, demostren l'aspecte humà que hi ha associat a la llengua», ha dit Immaculada Cerdà, cap de la Unitat.

En les jornades, a més d'una trentena de tècnics de promoció d'ajuntaments de les tres províncies, s'han donat cita homòlegs d'altres parts d'Espanya. A més, Xavier Benavent, des de l'Oficina de Promoció del Valencià de Burjassot, també explicà les campanyes que s'hi duen a terme, en concret 'Burjassot para taula' i 'felicidari' on, a més del foment del valencià, hi ha valors com la integració i la connexió entre generacions. De la mateixa manera, la Unitat també contà com es feu una de les campanyes de més èxit: 'La benvinguda a casa'.