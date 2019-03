Si el mestissatge musical té un possible nom este és Jamaleònics. Instrumental, veus, ànima i ímpetu creatiu conjuminat en un treball cooperatiu que ha resultat convertir estos joves en una vertadera aposta musical. Jamaleònics després de cinc anys de recorregut musical ha presentat el seu primer treball professional; el punt de partida dels qui volen alçar la veu i aportar al món en el qual creuen. «Fem música negra mediterrània. En cada concert combinem ritme, espiritual i dansa. Els nostres concerts no deixen a ningú indiferent. Composem i vivim la música des de la possibilitat de ser ballada. El gust i el sabor emana del Mediterrani i els nostres instruments són merament occidentals» apuntava Arnau Centelles.

El CD recentment estrenat suposa una inflexió en el recorregut musical i vital d'estos vuit músics. «Ha sigut com una prova de foc, hem estat a punt de descompondre'ns; no obstant açò ho hem aconseguit; tenim el nostre primer treball professional creat en Elefant Estudis i produït per Marc Serrats em Estudis Ground de Barcelona» afegia David Picón.

Amb el seu primer disc, Jamaleònics aconseguix mostrar-se en estat pur. «Hem volgut fer-ho en directe en comptes de per pistes; ens sembla més honest i abans de res més genuí, perquè és veritablement el que som. Quan interpretem movem molta energia. La nostra força està en el directe» incidia, Sara Pacheco.

Es tracta de vuit músics capaços de generar vida en cada concert; Víctor Sánchez (baix), Arnau Centelles (percussió), Justo Fernández (teclat), Marc Portolés (guitarra), Manuel Gómez (saxo alt), Sara Pacheco (saxo soprano), David Picori (saxo baríton), i Javier García (saxo tenor).

Després d'este primer pas en la indústria cultural Jamaleònics aspira abans de res a avançar, créixer musical i professionalment. «La indústria és molt complexa i nosaltres naixem des de l'autogestió; este CD és fruit de molt treball; hem lluitat i seguirem fent-ho per traure avant este projecte que s'ha convertit en la referència del que hem aconseguit i sobretot el punt de partida. Ara esperem molts concerts i poder mantindre l'aposta econòmica» segons Manuel Gómez.

Amb l'èxit de la seua presentació en La Otra Cantinela de València; Jamaleònics va enlluernar en la Sala Zeppelin de Castelló i esperen entusiasmar en la Plaça del Carme d'Alacant. Una de les seues pròximes cites els portarà al Palau de la Música de València així com la sala Wah Wah de la ciutat o el Espai Jove de Puçol.

Una entrada per als seus concerts és garantia de viure una relació molt especial amb la música. «El flashback de cada concert ens confirma que Jamaleònics mobilitza; hem vist ballar de xiquets a persones de més de 60 anys. El nostre punt de partida és que allò que toquem siga ballable. El ritme, la improvisació i la vivència musical generen una energia en cada actuació única i irrepetible» afegia Sara Pacheco.