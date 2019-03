L'AVL presenta un còmic sobre les Falles i anuncia un pròxim "Vocabulari de la festa"

Joan Ribó, alcalde de València, i Ramon Ferrer, president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, acompanyats de la fallera major infantil, Sara Larrazábal, i del president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, van presentar ahir en l'ajuntament el còmic dedicat al món de les falles, editada per l'AVL amb textos de l'escriptora Teresa Broseta i dibuixos de Jesús Huguet.

En paraules de l'autora, «este còmic és per a tots. Per a aquells que no coneixen les falles, per a la gent de la festa i per a les persones que estimen les nostres tradicions més arrelades en el poble valencià». Jesús Huguet, el dibuixant de la majoria dels còmics de l'AVL, ha afirmat que es tracta d'una obra «divertida que recull tots els aspecte de la festa de forma amena amb un gosset, Xato, com a fil conductor».

La primera en rebre un exemplar del còmic va ser Sara Larrazábal, fallera major infantil, en l'acte celebrat en el Saló de Cristall de l'Ajuntament de València, i també la resta de les falleres de la seua Cort d'Honor. Sara Larrazábal ha agraït que l'Ajuntament de València i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua hagen fet possible esta publicació que arribarà a centenars de fallers i falleres infantils de la ciutat.

El president de la Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha ressaltat la importància que el valencià ha tingut i té dins del món de la festa de les falles. Ramon Ferrer també ha destacat la llengua com a nexe d'unió institucional en la projecció de les falles, i ha aprofitat l'acte per a anunciar la pròxima publicació del «Vocabulari de la festa», ja en fase d'elaboració per part de la Secció de Terminologia.

Finalment, Joan Ribó, alcalde de València, ha tancat l'acte felicitant-se per la materialització d'una col·laboració institucional que ajuda a promocionar la llengua i la festa de les falles, declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat, que representen l'enginy, la sàtira i l'esperit laboriós i fester dels hòmens i dones de la ciutat. El còmic «Les falles» ha eixit a la llum amb un tiratge inicial de 8.000 exemplars.