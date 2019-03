Mosquit del Grau de Gandia guanya el premi al millor llibret de la Generalitat

Per primera vegada en la història, la comissió Sant Nicolau-Mosquit, del Grau de Gandia, ha aconseguit el primer premi de la categoria d'or que atorga la Conselleria de Cultura i Educació als millors llibrets de falla. Amb el títol «Tabú», el col·lectiu faller ha aconseguit una fita a la comarca de la Safor, després de diversos exercicis en els quals el seu treball editat se situava en els primers llocs de la classificació final.

Mosquit rebrà 5.000 euros de la Generalitat Valenciana per un treball que ha coordinat Teo Brunet amb un equip format per cinc persones més. Les pàgines del llibret reflecteixen totes les coses que estan prohibides en la societat actual i que són tabú, des de la perspectiva fallera. La comissió és la segona de Gandia que rep un primer premi al llibret en la convocatòria oficial de la Generalitat Valenciana, un guardó que, fins ara, només tenia la Falla Corea de la ciutat, que el va rebre en una ocasió.

A la mateixa comarca, una altra falla que ha aconseguit un guardó és Barri de Sant Francesc, d'Oliva, que s'ha situat en el quint lloc, mentre que Corea de Gandia hi ocupa el sèptim. La primera entitat de Tavernes en la llista és Portal de la Valldigna, en el lloc 14.

El segon premi de 2019 és per a un clàssic del concurs, la Falla la Malva d'Alzira. De fet, en el concurs, la comarca de la Ribera ha demostrat, un any més, el seu potencial literari en el món de les Falles. Enguany són dos les comissions de la comarca que es troben entre les cinc primeres dels premis per la promoció del valencià en els llibrets fallers.

Concretament, la Malva (Alzira) ha quedat segona i el Canet (Cullera) ha obtingut una meritòria quarta posició. La presència riberenca és més gran encara si s'observa la resta dels premiats. Així, la Plaça del Forn (Alzira) ha sigut octava i la Plaça Major de Carcaixent, novena. El lloc número onze ha sigut per al Raval Sant Agustí de Cullera, i el tretze per a la Falla Xúquer, de Sueca. És a dir, entre les quinze primeres comissions de la classificació, sis pertanyen a la Ribera.

D'altra banda, el llibret dedicat a la música de la Falla el Mocador de Sagunt ha aconseguit el tercer premi en el concurs que organitza la Generalitat Valenciana. Aquesta comissió saguntina porta onze anys en el podi d'aquests prestigiosos guardons i és l'única falla que s'hi ha mantingut en l'última dècada, a més d'haver guanyat el concurs en cinc ocasions.

«Estem molt contents i volem donar l'enhorabona a la Falla Sant Nicolau-Mosquit de Gandia, a la qual cedim el testimoni del primer premi. Quan iniciem un projecte, sempre ho fem des de la humilitat, amb l'aspiració de guanyar, però aquest tercer premi ens ha fet molt feliços perquè seguim, per onzé any consecutiu, en el podi dels millors llibrets de la Comunitat Valenciana i hem portat el nom de Sagunt pertot arreu», afirmava el coordinador del llibret del Mocador, Hugo Morte. La comissió saguntina ha agraït la participació dels més de 60 col·laboradors que han participar en el llibret d'enguany.