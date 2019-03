Na Jornada rep el primer guardó en la convocatòria per a falles del 'cap i casal'

Per segon any consecutiu, el llibret elaborat per la comissió Na Jordana de València ha quedat en primera posició de la convocatòria de la conselleria, en la modalitat per als treballs presentats per les falles del 'cap i casal'. Na Jornada rebrà 5.000 euros.

Aquesta secció es va crear en 2018 amb l'objectiu d'estimular la participació de les comissions de la capital en el concurs, on predominaven sempre els treballs dels pobles de les diferents comarques. En la secció «València» enguany s'han atorgat 23 premis per un total de 44.000 euros. En la secció clàssica, amb el nom de Comunitat Valenciana i que ha guanyat Mosquit de Gandia, es lliuraran un total de 80 guardons dotats globalment a 129.000 euros, segons informa la conselleria.

Respecte a la modalitat València, el segon premi serà per a Marqués de Montortal-Berní Català (4.500 euros), seguit de Borrull-Socors (4.000 euros), en tercera posició. La falla Castielfabib-Marqués de Sant Joan ha quedat la quarta en el concurs i rebrà 3.500 euros mentre que la cinquena posició és per a Plaça de la Reina-Pau-Sant Vicent (3.000). Un total de 2.000 euros cadascuna rebran les falles que obtenen els premis del sisè al desè. Ripalda, Sant Vicent de Paul, la Murta, Corona i Arrancapins.