L´ABC del valencià en les falles

Dilluns, 11 de març, com ja és tradició, la Unitat de Normalització Lingüísitica va presentar al saló de Cristall de l'Ajuntament de València el vídeo del lèxic de les falles «Ja estem en Falles!». El vídeo, igual que els tres anteriors, és una peça curta, pensada per a ser distribuïda en les xarxes socials i per missatgeria instantània que pretén mostrar en només 43 paraules la riquesa de la festa de les Falles.

Distribuïda en deu escenes, que contenen una paraula principal, tres secundàries i una frase, apareix l'explicació de la festa de les Falles. Des de l'esment al fet de ser patrimoni, els actes més representatius com ara la crida, la despertà, la plantà, la mascletà, l'exaltació, l'ofrena i la cremà. Com a novetat, enguany apareixen els llibrets de falles i la cavalcada del ninot. El final, amb el foc roent i la frase: « El foc devora les falles i és alhora inici i final. L'any que ve més i millor».

El vídeo ha sigut creat per l'estudi Granissat, els components del qual han sigut formats en l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València amb qui la Diputació de València col·labora habitualment. La música ha sigut composta expressament per Biano, discjòquei del grup Orxata Sound System, basada en una cercavila popular valenciana. Una peça que recupera elements de la tradició musical valenciana combinats amb ritmes d'avantguarda. La fallera és Paula Gavarda, de la falla Barraca - Espadán (sector Malvarosa-Cabanyal-Beteró).

A la presentació van assistir la fallera major de la ciutat, Marina Civera, la fallera major infantil, Sara Larrazábal i les seues respectives Corts d'honor així com la responsable de la Unitat de Normalització Lingüística, Immaculada Cerdà.