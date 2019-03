El Principal acollirà el concert homenatge a Eduardo Bort

L'Institut Valencià de Cultura ha presentat el concert d'Eduardo Bort, un dels músics més destacats del 'rock' progressiu a escala internacional. El concert-homenatge tindrà lloc el divendres 22 de març al Teatre Principal de València i Eduardo Bort estarà acompanyat sobre l'escenari per artistes de referència com Max Sunyer o Jorge Pardo, entre d'altres. El concert ha sigut presentat per Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura; Miguel Jiménez, membre del Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana; i el mateix Eduardo Bort.

El concert del 22 de març serà un espectacle al qual se sumaran destacats artistes i amics de Bort, disposats a posar en escena una vetlada irrepetible amb un dels nostres talents més indiscutibles. El concert s'ha posat en marxa per iniciativa de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura, com a homenatge al compositor valencià avançat al seu temps que ha brillat als escenaris de l'avantguarda i el 'rock' progressiu en llocs tan llunyans com el Japó, Austràlia, l'Amèrica del Sud i diferents països d'Europa.

«L'homenatge que retem a Eduardo és merescudíssim. Ha sigut i és un artista avançat al seu temps que de manera inexplicable no ha sigut reconegut a la seua terra. Espere i desitge que este concert servisca per a redescobrir-lo i perquè, aquells que tenen com a referents Santana o Pink Floyd, afigen a les seues llistes de reproducció els discos d'Eduardo», va explicar Marga Landete.