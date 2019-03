Els Idecos reforcen la seua estructura

L'Assemblea d'instituts i centres d'estudi locals i comarcals de la C. Valenciana ha aconseguit reforçar la seua estructura organitzativa amb objecte de posar en valor la tasca investigadora, de recerca i conservació del patrimoni, d'animació cultural i social que els centres d'estudis desenvolupen sobre les comarques valencianes. Enguany, l'assemblea general de la FIECOV celebrada a Teulada s'ha fet coincidir amb la reunió de l'Espai Enric Valor promogut per l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, per tal de facilitar la participació dels centres de les comarques del sud valencià.

Per a la Federació d'Idecos es continua fent necessària la creació d'un espai que aglutine els instituts d'estudis locals i comarcals, els centres d'estudi i els organismes o col·lectius d'investigació arreu de terriroti valencià, sense l'encotillament de les demarcacions administratives. En este sentit, es proposa conferir una estructura semblant a la d'altres territoris veïns, capaç d'aglutinar estes associacions que malden per realitzar estudis i investigacions i que disposen també d'un alt component social i cultural.

Esta proposta ha estat aprovada de manera unànime pels assistents a l'esmentada assemblea anual, una vegada que es troba consolidada la connexió dels idecos amb els estaments universitaris, les acadèmies i el món de la cultura i el patrimoni.