El vigilant en l´Olimp

La figura de Neil Gaiman està relacionada de forma indissoluble a la de l'autor que va canviar el concepte del còmic fantàstic amb The Sadman, un personatge basat en el folklore anglosaxó que vivia en un ambient sobrenatural i oníric, allunyat de les típiques històries de superherois predominants en el mercat fins als noranta.

Fins ara, el guionista britànic ha pogut ratificar el seu talent col·laborant amb grans noms del sector. Però Gaiman ha destacat també per una altra faceta allunyada d'aquest mitjà, però no per això més prosaica, i és la d'un exitós novel·lista les obres del qual es devoren als Estats Units, superant en popularitat fins i tot a les seues incursions en la cultura, diguem, popular. No obstant açò, els fanàtics de la seua obra consideren que l'autor de Casos violentos no arriba, en la seua faceta d'escriptor, al nivell d'excel·lència que ha aconseguit com a guionista.

No obstant açò, una excepció a tot açò ha sigut American Gods, que suposa no solament la seua obra mestra com a novel·lista, sinó que ha aconseguit l'admiració dels seus seguidors més exigents. I encara que aquest títol ja va viure una adaptació a la televisió en 2017, ara arriba la seua versió il·lustrada.

Per aquest motiu, aquest American Gods presenta elements que la fan indispensable per partida doble ja que Gaiman és l'autor de la novel·la original i del guió adaptat. Per a eixa empresa, el britànic ha comptat amb la col·laboració de dues dels il·lustradors més competents del moment que són Craig Rusell i Scott Hampton. El primer conegut per les seues imprescindibles adaptacions. I el segon per la seua meravellosa Simon dark. I a ells s'uneixen els també imprescindibles Walter Simonson, Colleen Dauren i Glenn Fabry.

Tornar als orígens

El més curiós és que l'estil d'Hampton és similar als primers il·lustradors de Sandman com Sam Kieth, Mike Dringenberg, Malcom Jones III. El dibuixant crea unes vinyetes de perfils tímids en els quals no hi ha espai per a la profunditat escènica i que contribueix a recrear un ambient d'austeritat que desassossega les incursions del protagonista pels mons fantàstics.

Sombra Moo acaba d'eixir de la presó i s'assabenta que la seua dona ha mort. Derrotat, en la ruïna i sense saber on anar, coneix al misteriós senyor Wednesday que li dóna treball com a guardaespatles i li fa entrar en el món letal del sobrenatural, on els fantasmes del passat tornen d'entre els morts i la guerra entre els déus és a punt d'esclatar. Una obra imprescindible que permetrà descobrir nous elements fins ara desconeguts fins i tot als admiradors més profunds i acèrrims del geni de Portchester.