Na llavor no és una labor

Els termes «llavor» i «labor» no tenen el mateix significat, encara que sovint els veiem confosos. Ja vam tractar sobre estos dos vocables fa quasi tres anys, en esta columneta, però un amic m'ha impel·lit a tornar a escriure sobre eixes dos paraules en mostrar-me un mal ús de la grafia «llavor» en un document oficial. L'amic de qui parle és professor universitari i reputat escriptor, i a més d'eixes ocupacions és una persona molt dedicada al seu poble en qüestions socioculturals. I en reconeiximent a la seua labor en eixe àmbit, l'ajuntament del seu poble, fa uns pocs anys, el va distingir amb un nomenament especial i li entregà un diploma acreditatiu d'eixa distinció. El mal ús del terme «llavor» consistix en la confusió entre esta paraula i «labor». Diu el diploma: «En reconeixement per la seua llavor i col·laboració en l'àmbit cultural i social...» On diu «llavor» hauria d'haver dit «labor» o alguna altra paraula sinònima o equivalent, en eixe context, com «tasca», «treball», «faena», «dedicació», «quefer», però mai «llavor», que té el significat, com déiem en la columneta esmentada, de 'part del fruit que, si es desenrotlla en condicions adequades, dona origen a una planta', 'gra que produïxen algunes plantes i que si se sembra o cau en terra fèrtil produïx una nova planta'. Qualsevol pinyol és llavor o en conté. Les pepites de meló i les de carabassa, cogombre, alficòs són llavors, o poden ser-ho, com els fesols, els cigrons, les faves, les llentilles i tota classe de llegums. També ho són, o poden ser-ho, els garrofins. Les vinces de les tomaques, dels pimentons, dels vitets o del raïm són també llavors si les sembrem. Els sinònims o les equivalències de «llavor», en sentit recte, segons a què ens referim, poden ser «sement», «semença», «grana», «gra», «pepita», «vinça», però en sentit figurat, segons el context, poden ser «germen», «origen», «font», «gènesi» i també «llegat», quan eixe terme significa 'transmissió de valors immaterials, culturals, socials, ètics, etc.'. Però, en principi, «llavor» (en castellà, «semilla») no és un vocable sinònim de «labor», encara que una «labor», que tinga caràcter exemplaritzant, podria considerar-se la sembra d'una «llavor». Si volem referir-nos al treball, tasca, faena, quefer d'una persona o grup, entre «labor» i «llavor», la primera és la paraula adequada. Per això el diploma de l'amic mencionat conté una errata de significat. I de segur que ell deixarà una bona llavor, que ja va sembrant, i quan se l'enduga la parca ja es vorà, però no el matem abans d'hora. A la confusió, entre les dos paraules protagonistes de hui, ajuda que quan ens referim a treball, tasca o quefer, en la parla real i habitual, solem dir «llabor», amb «ll», forma només arreplegada pel diccionari de la RACV. I si som betacistes, i no distingim la «v» de la «b», en l'oralitat, també ajuda a confondre'ns. Però el context, com sempre, ho aclarix: «El meu amic fa una bona labor en l'àmbit sociocultural», «Este cap de setmana sembraré la llavor de tomaques».