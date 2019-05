"Jo no crec en la meua mort, i vosté?"

"Jo no crec en la meua mort, i vosté?"

«Jo no crec en la meua mort, ivosté?», pregunta Dalí des d'una de les pantalles instal·lades al museu Dalí de Sant Petersburg de Florida (EUA). Una experiència única, gràcies a la tecnologia, permet al genial pintor figuerenc «ressuscitar» este mes de maig pera donar la benvinguda, xerrar i fins i tot fer fotografies als qui visiten el museu dedicat a la seua obra a l'assolellat Sant Petersburg de Florida.

A partir de l'11 de maig, dia que l'artista (1904-1989) compliria 115 anys, el Museu Dalí de Sant Petersburg, que compta amb més de 2.000 obres, des d'olis, dibuixos i aquarel·les fins a gravats, fotografies, escultures, documents, llibres i objectes artístics, tindrà un atractiu addicional. Dali Lives –Dalí viu en valencià–, és una experiència de realitat virtual basada en intel·ligència artificial que permet interactuar amb Dalí com quan tenia uns 50 anys i parla un anglès amb un marcat accent mexicà.

«La meua generació està acostumada a contemplar art en dues dimensions, però el públic jove necessita interactuar digitalment amb l'art», diu el director del Museu, el californià Hank Hine. La institució que dirigix és un exemple de com els museus poden canviar per adaptar-se als temps

«Cal redefinir l'experiència de visitar un museu», subratlla Hine, qui adverteix que no tot es limita a utilitzar noves tecnologies. També cal una certa «flexibilitat mental».

El fonament del Museu de St. Petersburg és la valuosa col·lecció de «dalís» atresorada per l'empresari i filantrop Albert Reynolds Morse i la seva dona Eleanor Morse, que a més de grans compradors de les obres de Dalí van ser amics de l'artista i de la seua musa, Gala, des dels anys 40 del segle XX.

Dècades després, els Morse buscaven una llar permanent per a la seua col·lecció i va ser així com esta va anar a parar a St. Petersburg, que va fer la millor oferta i hui rep 40.000 visitants a l'any.



El museu va obrir el 1982

L'actual edifici, que es coneix com L'enigma i destaca per unes estructures esfèriques fetes amb més d'un miler de panells triangulars de vidre que permeten vore el bell paisatge costaner, va obrir l'11 de gener del 2011 a les 11.11 hores del matí.

La reiteració del número onze al·ludix al dia de naixement de Dalí, cosa que segurament hauria agradat a l'excèntric i egòlatra artista dels bigotis encerats apuntant al cel, igual que el fet de «ressuscitar» tecnològicament 30 anys després de mort. El projecte per retornar el geni a la vida ha estat possible gràcies a l'empresa Goodby Silverstein & Partners (GS&P) de San Francisco.

El projecte es va iniciar mitjançant una recollida massiva d'imatges d'entrevistes, xerrades o comentaris de Dalí que van servir perquè un algoritme d'intel·ligència artificial «aprengués» tots els aspectes de la cara i l'expressivitat facial de l'artista.

El director executiu del museu subratlla que està en «estret contacte» amb el gerent de la Fundació Gala-salvador Dalí de Figueres, Joan Manuel Sevillano, amb vista a crear conjuntament més experiències interactives al voltant del pintor. Hine i la junta directiva del Museu.

Dalí de St. Petersburg intenten que les autoritats d'aquesta ciutat d'uns 250.000 habitants i les de l'estat de Florida aproven una ampliació que li donaria un 67 % més d'espai per a exposicions i experiències interactives. El projecte ja dissenyat costa 35 milions de dòlars i la fundació que governa el museu n'aportaria la meitat.