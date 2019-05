Cant al Ras arriba a la XXIII edició amb un homenatge al músic de Xàtiva Emili Vera

Tots els amants de la música valenciana de tradició oral saben que el tercer dissabte de maig tenen una cita ineludible a Massalfassar (l'Horta Nord). Allí, l'Associació Tramús, Tradició i Música, i la Colla de Dimonis de Massalfassar organitzen des de l'any 1997 el Cant al Ras, un encontre de cantadors que cada anys reuneix el bo i millor de la rica escena tradicional valenciana.

L'acte no ha perdut el caràcter espontani i festiu amb què fou dissenyat: continua sent una trobada de micròfon obert on cantadors i públic comparteixen la taula de sopar i on l'ordre de les intervencions es configura sobre la marxa.

Descomptant les possibles sorpreses de darrera hora, ja han confirmat la seua participació, entre d'altres, Xavier de Bétera, la Rondalla la Comarcal, amb Hilari Alonso i Rebeca d'Agres, Arrop i Talladetes, la Rondalla del Grup de Danses de Quart, amb Joan de la Malvarosa, Paquita la del Pedralbí i Isabel de Quart, Pep Gimeno Botifarra i La Fulla Kaduka.

L'edició d'enguany es presenta, a més, com un homenatge al músic de Xàtiva Emili Vera que va faltar fa uns mesos. Emili Vera, tocador de guitarra i guitarró, era un habitual de la trobada sempre al costat de Pep Gimeno Botifarra.

Vera va formar part de la històrica formació Aplec, un dels grups emblemàtics de la dècada de 1970. Després es va integrar al grup de danses Sarau i a l'Escola de Danses de Xàtiva. Formà part del grup Ball a Banda i fou el principal instigador de la carrera en solitari de Pep Botifarra.