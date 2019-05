Una comèdia «assembleària» té premi al Festival de Cinema d'Alacant

La pel·lícula Asamblea, òpera primera d'Álex Montoya, va aconseguir ahir la Tesela de Oro de la 16.ª edició del Festival de Cinema d'Alacant, un premi amb una dotació en metàl·lic de tres mil euros. El llargmetratge, interpretat per Cristina Plazas, Francesc Garrido, Nacho Fresneda, Lorena López, Sergio Caballero, María Juan, Jordi Aguilar, Marta Belenguer, Greta Fernández i Pablo Sánchez, qüestiona amb humor el concepte de participació. El filme va ser presentant al Festival de Màlaga.

El jurat, presidit per l'actriu Piluca Baquero i integrat per José Antonio Madrid, Raúl Rodríguez, Alejandro Tous i Guillermo López Aliaga, va concedir la Tesela de Plata al millor director a Xavi Sala per El ombligo de Guie´dani. Aquest llargmetratge va rebre també el premi de la crítica Sergio Balseyro.

La Tesela de Plata al Millor Guió va ser per a la cinta The Chain, de David Martin Porras; la Tesela de Plata al millor actor es va concedir a Frances Garrido per Asamblea i la de millor actriu a Sótera Cruz per El ombligo de Guie´dani. El públic va atorgar el seu premi a El ombligo de Guie´dani.

En l'apartat dedicat als curtmetratges, el jurat va concedir el premi al millor curt de ficció nacional a 'UNO, de Javier Marc. El premi al millor actor de curtmetratge de ficció nacional va ser per a Pedro Casablanc per 'UNO; el de millor director va ser per a Salvador Calvo per Maras; el de millor actriu va ser per a Marta Nieto per De repente, la noche, i el de millor guió per a Javier Marque per 'UNO.

D'altra banda, el premi al millor curt del Mediterrani (dotat amb mil euros) ha sigut para Vetro, de Matteo Petrelli (Itàlia); el millor curtmetratge internacional (amb 500 euros de premi) para La vídua de Noelia María Muiño González (Estats Units); i el millor curt d'animació internacional (dotat també amb 500 euros) ha sigut para La noria, de Carlos Baena (Espanya).