La Coral El Micalet oferix demà dissabte un concert a Sant Miquel dels Reis dins l'Any de Sant Vicent Ferrer

L'església del monestir de Sant Miquel dels Reis acollirà demà dissabte, a partir de les onze del matí, la Coral Giner, de la Societat Coral El Micalet, per a oferir un concert extraordinari amb motiu de la celebració de l'Any Sant Vicent Ferrer, organitzat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La Coral, dirigida per Miquel Juan Garcia, oferirà el concert titulat «En lo temps de Sant Vicent. La música d'una època» que reunirà composicions anònimes dels segles xiv, xv i xvi i peces tradicionals. El programa inclou obres d'Ausiàs March, com Veles e vents o Allunyar-me de vós, i també de Josquin des Prez, C. Dussart i E. Ribó, entre altres.

El concert anirà acompanyat de la posada en escena d'alguns moments destacats de la vida del predicador valencià. Com ha assenyalat Joan Vicent Cubedo, encarregat de la direcció escènica, «volem que este concert siga un espectacle viu dins d'un escenari com és l'església del monestir de Sant Miquel».