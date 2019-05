Expociència supera les previsions amb la visita de més de 5.000 persones

Més de 5.000 persones es van apropar ahir al Parc Científic per tal de celebrar la gran festa de la Ciència i la Innovació de la Universitat de València. «Un volum de públic que ha palesat de nou l'estabilitat d'Expociència, consolidada ja com una de les principals iniciatives orientades a compartir l'esperit científic amb les persones i a estimular les vocacions científiques», va explicar l'organització en un comunicat. En aquesta onzena edició d'Expociència, els visitants han pogut gaudir d'un centenar de propostes lúdiques entorn la ciència i la innovació. A més de les activitats que els instituts de recerca ubicats al Parc Científic (PCUV) i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) ofereixen cada any, la festa ha comptat amb la participació de les empreses del Parc, de diferents centres, departaments i entitats de la Universitat de València (Jardí Botànic, Clíniques de la Universitat-Fundació Lluís Alcanyís, Museu d'Història Natural de la Universitat, etc.), com també de diferents entitats públiques i privades externes a la institució acadèmica. A aquesta edició s'han incorporat també diferents associacions i ONGs, la Ciutat de les Arts i les Ciències i l'Institut de Tecnologia Química (ITQ-UPV/CSIC), entre altres.

«Expociència 2018 ha estat un reflex de com la ciència pot ser divertida si es transmet des de la passió, la connivència, la responsabilitat», va explicar l'organització. El certamen ha sigut organitzat per la Universitat de València, des del seu Parc Científic, Expociència compta amb la col·laboració del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), així com amb el suport de la Generalitat Valenciana.