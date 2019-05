La vida de Sant Vicent Ferrer, al Paranimf de la UV

Demà dimarts 28 de maig es presentarà el llibre de Philip Daileader «La vida i el món de sant Vicent Ferrer», coeditat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i Publicacions de la Universitat de València (PUV), amb motiu de la celebració de l'Any Sant Vicent Ferrer 2019 de l'AVL; i del llibre «San Vicente Ferrer. Su mundo y su vida», editat per PUV.

L'acte tindrà lloc a les 19,30h al Paranimf del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i hi intervindran Antonio Ariño Villarroya, vicerector de Cultura i Esport; Ramon Ferrer Navarro, president de l'AVL i Francisco M. Gimeno Blay, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València

Els segles XIV i XV foren èpoques de canvis tumultuosos en l'Europa medieval, testimonis de la Mort Negra, del Cisma d'Occident, de les pors renovades de l'apocalipsi i de l'extermini de la població no cristiana d'Espanya. Hi ha pocs personatges tan implicats en les lluites de l'Europa baixmedieval d'una forma tan àmplia i alhora tan personal com sant Vicent Ferrer. Possiblement el predicador més conegut del seu temps, va dedicar les dues últimes dècades de la seua vida a recórrer Europa i a preparar el món per a la seua destrucció imminent.

«La vida i el món de sant Vicent Ferrer» revisa els motius, els mètodes i l'impacte del polèmic predicador a través del viatge des del Ferrer lògic obscur al Ferrer àngel de l'apocalipsi, com seria reconegut posteriorment. Al mateix temps, el llibre oferix noves perspectives sobre la profunditat i l'abast de l'expectació apocalíptica baixmedieval, i sobre el procés que culminà amb l'expulsió d'Espanya dels jueus i dels musulmans.

El llibre, que ha estat traduït per Vicent Baydal i Rosa Agost, és de Philip Daileader, professor d'Història a The College of William and Mary, Estats Units. És autor de 'True Citizens: Violence, Memory, and Identity in the Medieval Community of Perpignan, 1162-1397' i coeditor de «French Historians, 1900-2000: New Historical Writing in Twentieth-Century France».