La dansa com a expressió global

Els pròxims divendres 31 de maig i dissabte 1 de juny, La Mutant es convertirà en el punt de trobada de ballarins de tota mena gràcies al Club Mutante, un nou projecte que naix impulsat per les ballarines i coreògrafes Julia Zac i Inka Romani per constituir-se en l´epicentre del món de la dansa a València. En la seua edició inaugural, la cita estarà dedicada a la «ballroom scene», un moviment contracultural underground sorgit en la Nova York dels anys 60, com a necessitat d´un espai d´expressió lliure i segur per part de la comunitat LGTB.

Des d´un punt de vista performatiu, Club Mutante prestarà especial atenció al voguing, un estil de dansa que estableixen els 70 dins de l´escena ballroom i que en l'actualitat continua evolucionant estilísticament.

Durant les dos jornades que comprendrà la trobada, Club Mutante programarà tallers gratuïts i rebrà a visitants il·lustres de l´escena ballroom. La primera d´elles serà Mother Lasseindra Ninja, llegendària pionera del voguing a Europa, que impartirà un taller el divendres 31 (19 hores) dedicat al Vogue Fem, una categoria que pretén exaltar al màxim la feminitat dels performers. El dissabte 1 seran tres les masterclass del certamen: una a càrrec de Silvi Mannequeen per aprendre a caminar amb la personalitat d´un model de passarel·la (10 h.), una altra dedicada al Hands Performance -una categoria del voguing on només es fan servir mans i braços- amb Lluna Ninja Mulan (11.30 h.), i una última sobre l´Old Way, una tècnica basada en l´estil antic del voguing caracteritzat per línies i angles, que serà impartida per Kevin Table (13 h.).

A més, els assistents a la primera edició de Club Mutante tindran l´oportunitat de gaudir d´una kiki ball, una competició en la qual els ballarins demostraran la seua destresa en diferents categories, i també de participar en un Dress Code en el qual es podrà escollir un look inspirat en la ciència-ficció, el futurisme, les realitats paral·leles i, per descomptat, els mutants.