La guerra civil de Dr. Uri i Sento Llobell, al Rector Peset

La Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset acull l'exposició, organitzada juntament amb l'Aula de Còmic, en la qual Sento Llobell recull les experiències del jove metge Pablo Uriel durant la Guerra Civil. La inauguració és hui dimecres 29 de maig a les 19 hores. Participen Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Esports; Sento Llobell; Álvaro Pons, director de l'Aula de Còmic; i Carles Xavier López, director del CM Rector Peset. La mostra es podrà visitar fins el 7 de juliol.

Esta exposició és el resultat del canvi que va començar amb la publicació en 2013 d'»Un médico novato», obra amb què Llobell va guanyar el premi Fnac/Sinsentido i en què es narren les experiències del seu sogre Pablo Uriel durant la Guerra Civil espanyola. Esta obra tindrà continuïtat amb «Atrapado en Belchite» i «Vencedor y vencido»; el cicle es tanca amb l'edició de la novel·la gràfica Dr. Uriel, publicada per Astiberri en 2017.

En paraules de Sento Llobell i Elena Uriel, «amb esta exposició volem contar dues històries, la història d'un llibre que es comença a escriure, a mà, el juliol de 1936 i que, 80 anys més tard, després de passar per diversos formats, acaba esdevenint un còmic. I la història de Pablo Uriel, el protagonista d'aquest còmic, un jove metge que un bon dia ix de sa casa, a Saragossa, per atendre els seus pacients i es veu atrapat, durant 1.000 dies, en l'infern de la Guerra Civil». Pablo Uriel va voler explicar als seus fills el que li havia passat tots aquells anys, i per això ho va escriure, però de segur que no podia imaginar que el seu manuscrit es convertiria en llibre i, després, en una novel·la gràfica que rebria diversos premis i que seria llegida per molta gent.