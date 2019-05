Últims dies de la mostra d'Artur Heras a Xàtiva

Centenars de visitants apuren esta setmana els últims dies d'obertura al públic de la gran antològica dedicada al pintor Artur Heras a Xàtiva, la seua ciutat natal. L'exposició, titulada «Sura com el desig i el destí en la memòria», agrupa obres que van de 1963 a 2019, entre elles diverses peces de gran format, creades per a esta exposició, en les quals Heras homenatja a Josep de Ribera. La mostra es distribuix en quatre espais arquitectònics del nucli antic: l'antic convent de Sant Domènec, el Palau de l'Ardiaca, el Museu de Belles Arts-Casa de l'Ensenyança i la capella de l'Hospital. Heras ha qualificat esta reunió d'obra seua com una de les més important de la seua carrera, de més de mig segle en actiu. L'exposició acabava este divendres, però el consistori ha decidit perllongar-la fins a diumenge vinent.