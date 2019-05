L'IVC acull a la Filmoteca la cloenda i els premis del Festival de Curtmetratges de Radio City

L'Institut Valencià de Cultura acull a la Filmoteca demà divendres 31 de maig, a les 20 hores, la gala de clausura i lliurament de premis de la XIX edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Radio City. Consolidat ja com un referent en l'àmbit dels festivals independents de curtmetratges, Radio City ha seleccionat en aquesta edició 70 obres de les 424 que s'hi han presentat.

En la selecció de 2019 s'inclouen curtmetratges de terror, drama i comèdies procedents de països tan distints com la Xina, Rússia, Turquia, els EUA, l'Iran o l'Azerbaidjan. També s'hi inclouen produccions documentals i d'animació, així com del cine més experimental.

Diversos d'estos curts ja tenen una trajectòria nacional i internacional àmplia, com ara 'Cerdita', que va obtindre el premi al millor curtmetratge de ficció dels Goya o '9 Pasos' dels valencians Marisa Crespo i Moisés Romera, que va ser nominat en els premis Forqué i Goya.

En el gènere d'animació destaquen en aquesta edició 'Zombie Time', 'La Noria', 'The afterbirth' i el neozelandés 'The Trap'. Quant al gènere documental, hi figuren 'Savis de l'Horta' del valencià David Segarra i 'Kyoko', que va ser nominat al millor curtmetratge documental també en els Premis Goya. La gala serà conduïda per l'actor valencià Miquel Mateu, que ha treballat baix la direcció d'Andrej Welminski, Mima Jankovic, Jonathan Grieve i La Fura dels Baus. En l'acte estaran presents els directors de les peces de la secció oficial i, després del lliurament de premis, es projectaran els principals curtmetratges guanyadors.