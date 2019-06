Vila-real Dansa marca el pas de la dansa contemporània amb la seua 8ª edició

Vila-real acollirà els dies 7, 8 i 9 de juny el festival Vila-real en Dansa, que arriba a la vuitena edició consolidat com un del certàmens de referència a la ciutat i únic de les seues característiques a la Comunitat. El regidor de Cultura, Eduardo Pérez, i la directora artística del festival, Pepa Cases, han desgranat la programació del festival, que amplia a tres les jornades de dansa breu i manté activitats que han demostrat el seu èxit en edicions anteriors, com els workshops, Dansa en família o la Nit de Tertúlia.

«Vila-real en dansa és un certamen únic que posa la ciutat a l'avantguarda de la dansa contemporània, tot constituint-se en un punt de trobada per als professionals del sector i el públic, que, d'esta manera, pot apropar-se a una disciplina moltes vegades desconeguda, a pesar de la gran capacitat que té per a transmetre emocions», assenyala Pérez. Amb esta voluntat de portar la dansa als diferents públics, el festival vila-realenc manté com un dels seus pilars les activitats dirigides al públic més jove, amb sessions de dansa contemporània als instituts Miralcamp, Tàrrega i Broch i Llop. També als alumnes de l'Escola Municipal de Dansa, als qui es dirigix específicament el «workshop» que impartirà Erre que erre (Catalunya). «Este caràcter de trobada, d'interacció entre professionals i també amb els alumnes de l'EMD és el que fa tan especial este Vila-real en Dansa», apunta la directora artística del certamen.

El plat fort del festival seran les tres jornades de dansa breu, que enguany s'amplien al divendres, en les quals participaran companyies de tot l'Estat, particularment de la Comunitat, d'Itàlia o fins i tot Rússia i Mèxic. Les jornades arrancaran inicialment al carrer, amb la voluntat de «fer valer el caràcter mediterrani d'aquesta terra i l'experiència d'altres festivals com el FitCarrer, per a portar la gent cap a l'Auditori», on tindran lloc les demostracions, que abraçaran diferents tipus d'estils dins la dansa contemporània.

Dansa en família

La Nit de Tertúlia (divendres) o la Nit Dance (dissabte), transformada ara en una jam session, són altres de les activitats del certamen. També es mantenen els 'workshops' de dansa per al dissabte de matí, tot i que enguany canvien l'escenari del Termet per les aules de l'Escola Municipal de Dansa. Diumenge pel matí, torna també una de les cites més esperades, la Dansa en família, amb tres passis, destinada especialment als més menuts, amb un espectacle que fa ús també del llenguatge audiovisual.

Tant Pérez com Cases recorden que tots els espectacles són públics i gratuïts i animem els vila-realencs i tots els amants de la dansa contemporània a gaudir de les diferents activitats programades.