L'AVL presenta en un llibre les notes autògrafes de sor Isabel de Villena escrit a la Trinitat

L''Acadèmia Valenciana de la Llengua ha presentat en el monestir de la Santíssima Trinitat, a València, el llibre «Aquestes són les obres que yo, sor Isabel de Billena, é fetes en aquest monestir», que presenta en reproducció fotogràfica i en forma de transcripció el conjunt de les notes autògrafes conegudes de sor Isabel de Villena. El llibre, editat per l'AVL dins de la col·lecció Recerca, ha sigut possible gràcies al treball minuciós i rigorós de les professores de la Universitat de València Josepa Cortés i María Luz Mandingorra, i del professor Vicent Pons Alós, que han investigat l'abunda documentació del vell monestir, sobretot la relacionada amb la gestió del convent i la vida monacal.

Sor Isabel de Villena representa una part destacada del nostre segle d'or. Va ser en el monestir de la Trinitat, dins d'eixos murs que traspuen religiositat, història, art i cultura, on l'abadessa d'este cenobi entre 1463 i la seua mort l'any 1490, va escriure una de les obres més esplèndides de la literatura valenciana del segle xv: la seua 'Vita Christi'.

Ramon Ferrer, president de l'AVL, ha destacar el fet de presentar el llibre en el convent de la Trinitat, espai íntimament lligat a la vida i a l'excel·lent obra de la religiosa. Vicent Pons, en representació dels autors, ha explicat el procés de la profunda investigació, que ve a enriquir "el preciós llegat literari de la primera gran autora de les nostres lletres".

També l'acadèmic Albert Hauf, un dels majors especialistes en literatura medieval, ha impregnat la presentació del fervor i estima per sor Isabel de Villena. L'acte ha finalitat amb una visita guiada, a càrrec d'Arts Magna, per les estances més nobles del monestir de la Trinitat, hui habitat per la comunitat de les Serves de la Llar de la Mare.