Capsigrany inclou com a novetat les companyies valencianes

Vilafranca ha destacat per una àmplia oferta cultural amb la participació de gran part de la població

amb una programació sociocultural, esportiva, educativa i de formació. A més, una de les coses que ha fet que Vilafranca reba el reconeixement de capital Cultural Valenciana 2019 és la Mostra de Teatre Capsigrany que este any celebra la seva XX edició del 7 al 9 de juny. Veïns i visitants podran acostar-se als carrers del municipi i gaudir de diferents espectacles de forma gratuïta. Així mateix, el Poliesportiu acollirà diferents actes amb una donació voluntària i la Sala Teatre Carles Pons tindrà activitats a preus populars.

«Toquem una mica de cada pal, espectacles amb titelles per als més petits i espectacles per als adults, una mica de circ, una mica de música en directe, una mica d'improvisació. Són diferents estils amb companyies valencianes de qualitat perquè la gent gaudeixi de diferents estils de teatre» conta Zaira Fabregat, membre de l'associació de Capsigrany.

A partir de hui la localitat omplirà els seus carrers d'ambient i d'espectacle fent gaudir, un any més, als veïns d'un cap de setmana amb una àmplia programació cultural.

Esta nit començarà la mostra amb un acte de benvinguda a les 22.00 hores a la Sala de Teatre Carles Pons a la Casa de la Cultura on es combinaran audiovisuals, teatre i música en directe i es presentarà a Vilafranca com a Capital Cultural Valenciana 2019. Després, Adrià Bayot i Santi Vicente inauguraran la mostra amb música en directe.

Demà a partir de les 12.00 hores els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil 'Martina i el bosc de paper' de 'L ?Horta Teatre'. A la tarda, a les 17.30 hores la plaça En Blasc acollirà l'espectacle 'The Wolves' amb una cercavila de música en directe i teatre de carrer protagonitzat per 4 brokers de Wall Street que recorreran els carrers a ritme de funky. Més tard, la Sala Carles Pons obrirà de nou les seues portes per a presentar un clàssic com és 'La Celestina' que es representarà mitjançant titelles.

El dissabte acabarà amb un espectacle d'acrobàcies, malabars i música de 'La Trócola Circ' a les 23.00 hores. «Un espectacle molt divertit amb música, circ, volem que tots els públics puguin gaudir-ho i serà molt fanfarró» destaca Fabregat.

El diumenge la mostra arribarà a la seua fi amb l'espectacle 'The Audition' a la 16.00 hores i amb la mostra d'improvisació '3 cambrers' que es desenvolupa en un restaurant on el públic és partícep amb el títol de les històries que volen veure i els actors que la interpreten. És un espectacle d'improvisació per a acabar esta mostra amb una mica d'humor» afirmen des de Capsigrany.

Una de les novetats que s'incorporen este any a la mostra és la incorporació de companyies valencianes amb motiu del nomenament de capitalitat valenciana. «Una mica amb l'excusa de capitalitat cultural valenciana hem decidit donar visibilitat a les companyies valencianes que tenim ací al País Valencià. Volem donar visibilitat a tot el moviment teatral que tenim en la tereta» reconeix Fabregat.

«Per a nosaltres ser Capital Cultural Valenciana 2019 ens repercuteix en espècie. Ha sigut un propulsiu per a tohom i s'ha animat a treballar per desenvolupar una activitat cultural en el municipi, la gent ara té més interès i més ganes. Des de fora hi ha interès per part de diferents institucions per fer activitats en el municipi» conclou Ana Querol, tècnic de cultura de l'Ajuntament de Vilafranca.