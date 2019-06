Vinyetes pel medi ambient i per llegir més

Un concurs pensat per a fomentar la lectura, la responsabilitat ambiental i la creació artística a través del còmic que ha complit els seus objectius. Això és el que ha fet el III Certamen «Vinyetes per a salvar el món», impulsat dins de les campanyes de foment de la lectura en valencià que ha realitzat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en col·laboració amb el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana; una edició on han participat vora 800 alumnes, que ahir va entregar els seus guardons.

L' acte es va fer a un lloc molt especial, que remarcava també l' aposta dels organitzadors per inculcar als joves la sensibilització amb l'entorn: El Centre d'Educació Ambiental (CEACV) situat a Sagunt al Marjal dels Moros.

Fins allí es desplaçaren, el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, el secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Fran Quesada, el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, i la presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV), Encarna Cuenca.

El president de l'AVL, Ramon Ferrer, es va comprometre a impulsar un nou vocabulari sobre el medi natural i va destacar que «l'educació és un element fonamental en la formació dels nostres jóvens i este concurs ajuda a inculcar valors com l'estima a la nostra llengua i el respecte per la naturalesa i el medi ambient».

Per la seua banda, Quesada va destacar «la creativitat de l'alumnat», Soler subratllà «la importància de la formació del professorat en temes de lectura i innovació» i Cuenca va resaltar els beneficis de treballar en la mateixa direcció les institucions, la comunitat educativa i la societat civil.

48 centres educatius, 47 biblioteques escolars i municipals i el centre de profesors CEFIRE s' han sumat a la campanya i han fet possible treballs originals i molt diversos. De fet, va haver premis destinats a l'alumnat i, altres especials, com un per a les obres que empren paraules del lèxic valencià a recuperar, un altre per als centres davant la seua implicació envers la sostenibilitat i un altre per a les biblioteques que han participat.

A banda de lliurar el premis, es varen presentat una sèrie de clips en 3D anomenats «Clips per salvar el món», creats com a recurs addicional, per a continuar treballant el tema a les aules. Els treballs guanyadors s'han publicat en un còmic que s' enviarà als centres i biblioteques i es pot descarregar a http://mestreacasa.gva.es/web/consellescolar/vinyetes.