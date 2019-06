Jamaleònics i Leya & The Gentlemen actuen hui al Palau

Jamaleònics i Leya & The Gentlemen tanquen la selecció de grups valencians que han participat en el festival «Emergents al Palau», que permet als grups menys comercials pujar-se a les taules del centre cultural per a donar a conéixer la seua música. La cita, protagonitzada per dues formacions «molt personals de l'escena emergent valenciana», serà hui al migdia en la Sala Rodrigo, segons ha informat el Palau en un comunicat.

La primera d'aquestes formacions, Jamaleònics, va nàixer del jazz, es va fer amb el 'flow' del funk i el blues i «es va convertir en bèstia» amb el ska, el balkan, el reggae i el punk. Ho formen vuit components: un quartet de saxos, baix, guitarra elèctrica, teclat i bateria.

L'altra formació és Leya & the Gentlemen. Per circumstàncies de la vida, Leya va aterrar a València des de París i va començar a tocar en el carrer. Amb el temps, va començar a tocar amb diferents músics: Leya & the Gentlemen comença la seua marxa en 2017 i a la fi d'aqueix mateix any publica el seu primer EP. Junts fan soul, amb arrels en el folk i el jazz, i amb lletres que varien entre l'anglès i el francès.

«Emergents al Palau» 2019 acabarà el pròxim 23 de juny, amb un potent concert de clausura protagonitzat per la cèlebre banda californiana Vintage Trouble. La passió i força que destil·len, el seu soul blues, els ritmes R&B i un toc de pop creen un còctel difícil de rebutjar. El quartet format per Ty Taylor (veu), Nalle Colt (guitarra), Rick Barri Dill (baix) i Richard Danielson (bateria) ha realitzat més de 3.000 concerts amb grups i músics de renom mundial com The Who, Rolling Stones, AC/DC, Lenny Kravitz o Bon Jovi. En aquesta temporada i fins avui han tocat en la Sala Rodrigo els grups: Mineral Waters, Tipus d'Interès, Duna, Elen & Roseville, Here the Captain speaking o Los Mocetones.