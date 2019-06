Polinyà de Xúquer celebra el Concurs de Cant «Martín i Soler»

El centre cultural de Polinyá de Xúquer acull hui la tercera edició del Concurs Internacional de Cant «Martín i Soler» que organitza l'ajuntament de la localitat. L'objectiu de l'esdeveniment és descobrir i impulsar la carrera musical de joves cantants de lírica, i, en aquest sentit, el concurs va dirigit a intèrprets de qualsevol nacionalitat (menors de 30 anys en el cas de les dones i de 33 en el cas dels homes). A més, el certamen també tracta de difondre el repertori musical valencià, fomentant dins els seus premis, la inclusió d'obres de compositors del territori valencià.

Hui se celebra la final a partir de les 18 hores en el centre cultural. La jornada estarà oberta a tots els públics. El jurat estarà format per professionals del món de la música i la cultura. Una equip integrat per Ana Luísa Chova, Catedràtica de Cant; Marian Rosa Montagut, musicòloga i directora; Katia Cabrera Cuesta, directora de cors i directora de l'acadèmia Allegretto Vedat; Vicente Muñoz, secretari de la Societat Filarmònica de València; José Lapiedra Martínez, membre de la Societat Filarmònica de València i Joan Nogueroles Garcia, regidor i representant de l'Ajuntament de Polinyà del Xúquer.

El concurs donarà tres premis diferents: el 1er premi absolut, que constarà de 2.000 € així com el privilegi de oferir un recital de 60 minuts dins la temporada 2019/2020. Per altra banda, els premis extraordinaris integren el 1er Premi al millor intèrpret d'una composició d'un autor valencià, un reconeixement econòmic de 500 € patrocinat per Bankia. En tercer lloc, el públic també tindrà veu i vot amb el Premi del Públic que serà de 500 €.

En les dues anteriors edicions, el certamen va premiar a dues dones valencianes. Així, la cantant Belén Roig va ser la guanyadora del debut del concurs i Carmina Sánchez es va fer amb el reconeixement en la segona edició.