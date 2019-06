Fundació Bancaixa acull hui la presentació del llibre «Doc Doggie»

«Doc Doggie. Unitat de medicina Estrambòtica», de Vicent Dasí, es presenta esta setmana al públic en un acte que comptarà amb col·laboració del mag Rubén Aparisi i de l'Escola Municipal de Teatre de Picassent. L'acte tindrà lloc el dijous, 13 de juny, a les 19.30 h, a la Fundació Bancaixa (Plaça de Tetuan, 23).

«Dog Doggie. Unitat de Medicina Estrambòtica» és una novel·la que aposta per obrir nous horitzons en la literatura juvenil del moment i que escapa a les convencions del gènere, tant en la forma com en els diàlegs i en la construcció de personatges. L'obra, a més a més, inclou nombrosos homenatges a pel·lícules que formen part de la cultura popular -com Taxi Driver, Star Wars o Caçafantasme- i a conegudes sèries de televisió i a films clàssics del gènere de terror.

Després d'haver cursat els seus estudis a un programa especial d'alumnes superdotats, Jonathan D. Garcia, resident de pediatria a l'Hospital General de València, afronta la primera guàrdia nocturna de la seua carrera professional amb ganes de demostrar a tothom la seua vàlua. En la que serà recordada per molt de temps a la ciutat com la «Nit de la Tempesta del Segle», un a un passen per la seua consulta d'urgències una sèrie de peculiars pacients amb una patologia col·lectiva inclassificable: tots ells estan transformant-se en monstres del cine clàssic de terror. Jonathan, més conegut com Doc Doggie, investigarà este curiós cas sense saber que el seu passat, però sobretot el seu futur, està estretament relacionat amb este misteriós esdeveniment.